هونج كونج: 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في هونج كونج اليوم الأحد تسجيل 38 حالة إصابة بفيروس كورونا، نحو ثلثها من مصدر مجهول، مما يثير مخاوف بشأن موجة جديدة من فيروس كورونا، بعد أسابيع من عودة الحياة لصورتها الطبيعية .

ونقلت "الألمانية" عن وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة بمدينة هونج كونج القول إن 30 حالة من الحالات التي تم تسجلها هي نتيجة عدوى محلية، وتشمل 13 حالة من مصدر مجهول. وأضافت الوزارة أن الثمان حالات الأخرى تعود لأشخاص عائدين من الخارج.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 1469 حالة.

وكانت حكومة المدينة قد شددت إجراءات التباعد الاجتماعي في بعض المؤسسات التجارية ابتداء من أمس السبت عقب ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس الأسبوع الماضي.

وطالب تشوانج وك كوان المسؤول بوزارة الصحة المواطنين بتجنب الخروج أو حضور أي تجمعات خلال الأسبوعين المقبلين للمساعدة في السيطرة على فيروس كورونا.