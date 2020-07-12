"تويوتا" تستكمل فتح جميع مصانعها في العالم

تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات استكمال فتح جميع مصانعها في أنحاء العالم، بعدما تم إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "د ب ا".

وقال المتحدث كينسوكي كو اليوم الأحد إن الشركة سوف تعيد فتح مصنعها في فنزويلا غدا الاثنين، مما يعني أن جميع مصانع الشركة في أمريكا الجنوبية سوف تكون مفتوحة .

وكانت الشركة قد أعادت بالفعل فتح مصانعها في أنحاء اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وكانت تويوتا قد علقت الانتاج ابتداء من شهر فبراير الماضي في عدة دول في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

والآن سوف تعمل جميع مصانع الشركة مجددا لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر.