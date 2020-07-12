"تويوتا" تستكمل فتح جميع مصانعها في العالم

تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات استكمال فتح جميع مصانعها في أنحاء العالم، بعدما تم إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "د ب ا".
وقال المتحدث كينسوكي كو اليوم الأحد إن الشركة سوف تعيد فتح مصنعها في فنزويلا غدا الاثنين، مما يعني أن جميع مصانع الشركة في أمريكا الجنوبية سوف تكون مفتوحة .
وكانت الشركة قد أعادت بالفعل فتح مصانعها في أنحاء اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا.
وكانت تويوتا قد علقت الانتاج ابتداء من شهر فبراير الماضي في عدة دول في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.
والآن سوف تعمل جميع مصانع الشركة مجددا لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر.
أخبار الشركات- عالمية
- "هيونداي" تطرح نسخة جديدة كليا من السيارة "سوناتا" في كوريا الجنوبية
- الأسبوع الأول من تطبيق الضريبة.. انخفاض نشاط السوق العقارية 84.6 %
- طيران الإمارات: الأمور انقلبت رأسا على عقب والسفر لن يعود إلا بعد 18 شهرا
- "أمازون" تشتري 100 ألف سيارة كهربائية من "ريفيان" لتوصيل الطلبات
- "تويوتا" تعلن سحب أكثر من 2.4 مليون سيارة هجينة
- "هوندا" تغلق مصنع سيارات في بريطانيا خلال 2022 وخسارة 3500 وظيفة
- بعد 45 عاما.. "الأسطورة" غيتس يرحل عن "مايكروسوفت"
- الشركة صاحبة توكيل "بيتزا هت" في أمريكا تتقدم بطلب لإعلان إفلاسها
- بسبب مخاوف من مادة مسرطنة.. وقف توزيع دواء "زانتاك"
- حملة مقاطعة السياحة إلى اليابان تهبط بأسهم شركات الطيران الكورية الجنوبية
أضف تعليق