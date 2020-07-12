انخفاض أرباح "المتقدمة" إلى 259 مليون ريال خلال النصف الأول

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 259 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 354 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 26 % .

ويعود سبب انخفاض صافي الربح إلى إنخفاض في أسعار وكميات مبيعات البولي بروبيلين بنسبة 19.1% و2.0% على التوالي، ومثلت حصة الخسائر من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة 11.5 مليون ريال، كما انخفض إستهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 31.0% وانخفاض المصروفات العامة والإدارية بنسبة 27.9% .