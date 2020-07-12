"أليانز السعودي الفرنسي": 36 مليون ريال إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 538.78% ، وتجاوز إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها 36 مليون ريال، بمتوسط سعر 14 ريال سعودي للسهم الواحد . وبلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 11 مليون ريال.