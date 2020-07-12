أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 538.78% ، وتجاوز إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها 36 مليون ريال، بمتوسط سعر 14 ريال سعودي للسهم الواحد . وبلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 11 مليون ريال.
- "أليانز السعودي الفرنسي": 36 مليون ريال إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها
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