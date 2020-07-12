"الاتصالات السعودية" تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55 % من "فودافون مصر" لمدة 60 يوميا

أعلنت شركة الاتصالات السعودية أنه نظرًا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بصفقة الاستحواذ المحتمل على حصة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 60 يومًا ابتداءً من تاريخ اليوم.