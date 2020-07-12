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أخبار الشركات- محلية

استقالة الرئيس التنفيذي لـ "اسمنت الجنوب"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية قبول مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2020/07/11م استقالة الرئيس التنفيذي المهندس سفر بن محمد بن ظفيّر من منصبه اعتباراً من تاريخ 2020/07/12م، كما وافق المجلس على تكليف نائب الرئيس التنفيذي لخدمات التصنيع المهندس عقيل بن فطيّس بن سعيد كدسه بمهام الرئيس التنفيذي للشركة ابتداءً من تاريخ 2020/07/12م.

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