استقالة الرئيس التنفيذي لـ "اسمنت الجنوب"

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية قبول مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2020/07/11م استقالة الرئيس التنفيذي المهندس سفر بن محمد بن ظفيّر من منصبه اعتباراً من تاريخ 2020/07/12م، كما وافق المجلس على تكليف نائب الرئيس التنفيذي لخدمات التصنيع المهندس عقيل بن فطيّس بن سعيد كدسه بمهام الرئيس التنفيذي للشركة ابتداءً من تاريخ 2020/07/12م.