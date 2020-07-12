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أخبار الشركات- محلية

"المتقدمة" تحصل على تسهيلات مرابحة إسلامية مع مجموعة بنوك بمبلغ 1.5 مليار ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع  بنك الرياض (وكيل الاستثمار)، مجموعة سامبا المالية، وبنك الراجحي ، لمدة 5 سنوات،  وبلغ  اجمالي التسهيلات 1.5 مليار ريال ، وسيكون استخدامها على أساس عمليات السحب الفعلية بما يتماشى مع متطلبات التمويل.

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