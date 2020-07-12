سيدني تلزم القادمين بدفع آلاف الدولارات مقابل الحجر الصحي في الفنادق

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأحد أن القادمين جوا إلى مدينة سيدني الأسترالية سيجري إلزامهم بدفع آلاف الدولارات مقابل الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق لمدة 14 يومًا، بحسب ما نشرت "الالمانية.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجكليان للصحفيين أنه بداية من منتصف ليل 18 يوليو، سيُفرض على الأفراد 3000 دولار أسترالي (2085 دولارًا أمريكيًا) مقابل إقامتهم، مع رسوم إضافية بقيمة ألف دولار أسترالي للمرافق، وستدفع العائلات المكونة من أربعة أفراد خمسة آلاف دولار أسترالي مقابل الإقامة أثناء الحجر الصحي الإلزامي.

وتكفلت حكومة الولاية حتى الأن بتغطية تكلفة إقامة المسافرين في الفنادق، لكن التكلفة بلغت أكثر من 50 مليون دولار أسترالي حيث أقام أكثر من 33 الف مسافر في الفنادق أثناء الحجر الصحي منذ تفشي فيروس كورونا.

وقالت بيرجيكليان "لقد مُنح السكان الأستراليون الكثير من الوقت للعودة إلى وطنهم، ونشعر أنه من العدل أن يقوموا بتغطية بعض تكاليف إقامتهم في الفنادق.

وتتحمل سيدني معظم عبء استقبال الرحلات الجوية الدولية إلى أستراليا. وأغلقت ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مطارها الدولي حتى أواخر هذا الأسبوع الجاري بسبب اجراءات الإغلاق على مستوى المدينة لمكافحة تفش جديد لكوفيد 19- .

تم إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز في محاولة لمنع انتشار تفشي المرض من ملبورن. وسجلت فيكتوريا 273 حالة جديدة الليلة الماضية علاوة على حالة وفاة واحدة .

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في أستراليا 9553 حالة حتى صباح اليوم الأحد، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج نيوز.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في أستراليا بلغ 107 بسبب كوفيد- 19، بينما تعافى 7724 من المرض.

ومر حوالي 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في أستراليا.