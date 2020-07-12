أمريكا تسجل أكثر من 66 ألف إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة اليوم 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقما قياسيا جديدا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3,242,073 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس الى 134,729.