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أحداث في صور

بائع فشار يسحب عربته عبر دراجة نارية في أحد شوارع مدينة كراتشي الباكستانية

الفرنسية

بائع فشار يسحب عربته عبر دراجة نارية في أحد شوارع مدينة كراتشي الباكستانية.

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