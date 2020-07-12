بائع فشار يسحب عربته عبر دراجة نارية في أحد شوارع مدينة كراتشي الباكستانية.
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- بائع فشار يسحب عربته عبر دراجة نارية في أحد شوارع مدينة كراتشي الباكستانية
أحداث في صور
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