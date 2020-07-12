2370 حالة تعاف جديدة .. وإصابات كورونا تسجل انخفاضا بـ 2994 حالة

استمرار عمليات الفحص الموسع في مختلف مناطق المملكة. «واس»

في انخفاض ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 229480 إصابة، بينها 61903 حالات نشطة، منها 2230 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات، حيث جاءت الرياض أعلى مدينة في السعودية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيلها 285 إصابة جديدة، تلتها الهفوف 226، ثم جدة 221 إصابة. وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة منها 37 في المائة إناث، و63 في المائة ذكور، وبلغت نسبة كبار السن 4 في المائة، والأطفال 10 في المائة، والبالغين 86 في المائة. ووفقا لموقع الوزارة لإحصائيات فيروس كورونا، أمس، ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 165396 حالة، بشفاء 2370 حالة جديدة، وارتفعت بذلك نسبة المتعافين إلى نحو 72.07 في المائة من إجمالي المصابين منذ بداية اكتشاف الحالات.

وأوضح تقرير الوزارة أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2181 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة. كما سجلت ‫المملكة‬ أمس، 46842 فحصا في يوم واحد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 2226290 فحصا.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة، في تقريرها، أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية عند زيارة كبار السن، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وللوقاية من تفشي فيروس كورونا.

كما أكدت أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الأشخاص تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد - 19، وباعتبارهم جزءا من المجتمع الذي تقع على عاتقه مسؤولية حمايتهم.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر "عش بصحة" الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن، حيث يجب توفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية، ومساعدته على الالتزام بمواعيده الدورية، والتزامه بنمط حياة صحي، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة عبر تطبيق "صحة".

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة التزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها الوزارة لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.