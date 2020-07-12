366 سجلا تجاريا لمستثمرين خليجيين في 6 أشهر .. قفزت 40 %

السعودية قامت بتهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في المجالات التجارية.

منحت السعودية 366 سجلا تجاريا جديدا لمستثمرين خليجيين، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 260 سجلا تجاريا في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة قفزة بنحو 40.8 في المائة، رغم الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة والعالم بسبب أزمة تفشي وباء كورونا.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن البحرين تصدرت قائمة أعلى الجنسيات الخليجية في إصدار السجلات التجارية، تلتها الإمارات ثم الكويت.

وتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية قائمة أبرز الأنشطة لهذه السجلات، تلاه نشاط التشييد، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام. وبلغ عدد السجلات المصدرة للخليجيين "تشمل شركاء سعوديين" خلال العام الماضي 1546 سجلا تجاريا.

من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور سعود المشاري، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، "إن دول الخليج في مقدمتها السعودية، استفادت من تطبيق مسارات للسوق الخليجية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمسار ممارسة النشاط التجاري بما فيه السماح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولة تجارة التجزئة وتجارة الجملة وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون".

وأوضح أن دول مجلس التعاون بدأت تجني ثمار تطبيق وتفعيل السوق الخليجية المشتركة التي بدأ تطبيقها في الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 بهدف تحقيق المواطنة الخليجية، وهذا ما يؤكده عدد السجلات اليوم"، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل بشكل متواصل على معالجة التحديات التي تعوق تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، حيث سبق أن أعد دراسة مفصلة عن هذه التحديات وتم تقديمها إلى الجهات المعنية للاستفادة من مخرجاتها.

وذكر أن زيادة السجلات التجارية للمستثمرين الخليجيين الممنوحة من السعودية تؤكد أن المملكة عملت على تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في المجالات التجارية، من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين التي تجذب المستثمرين الخليجيين لممارسة أنشطتهم التجارية في المملكة، كما أن القوة الشرائية المتزايدة في السوق السعودية لمختلف الأنشطة التجارية تعد محفزا قويا لإقبال المستثمرين الخليجيين.