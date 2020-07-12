ضبط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت الأسعار

أكدت "التجارة" مواصلة مراقبتها لأسعار المحروقات المعلنه على شاشات المحطات.

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، جولات استباقية ميدانية في جميع مناطق المملكة، للتحقق من عدم استغلال محطات الوقود رفع الأسعار قبل إعلان المراجعة الدورية الشهرية، والامتناع عن البيع للمستهلكين. وأوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن الجولات أسفرت عن ضبط 23 محطة وقود امتنعت عن البيع، وبناء عليه ألزمت الوزارة جميع المنشآت المخالفة بإعادة فتح مضخات الوقود والتعبئة للمستهلكين بشكل فوري، كما حررت مخالفات رفع سعر الوقود عن التسعيرة المقررة، وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري. وأكد أن وزارة التجارة ستواصل مراقبتها أسعار المحروقات المعلن عنها على شاشات المحطات، كما تتلقى مباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

ودعا عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المحطات المخالفة، عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.