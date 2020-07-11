"جنرال موتورز" تعتزم تسريح ألف عامل بشكل مؤقت

تعتزم شركة جنرال موتورز التخلي مؤقتا عن ألف عامل في مصنع التجميع بمدينة ونتزفيل في ولاية ميزوري الأمريكية، حسبما نقلت صحيفة "ديترويت فري برس" عن متحدث باسم الشركة.

وقالت الشركة إنه اعتبارا من 20 يوليو ستقلص العمل في مصنعها في ونتزفيل ليقتصر على وردتى عمل فقط، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت بحسب "الألمانية" .

وذكر المتحدث باسم الشركة، ديفيد بارناس، للصحيفة اليوم السبت: "نعتقد أنه على المدى القصير ستتيح لنا الورديتان ، العمل بأكبر قدر من الكفاءة واستيعاب أعضاء الفريق الذين لا يحضرون في العمل بسبب مخاوف من كوفيد19- في مجتمعاتهم المحلية".

وأشار إلى أنه ستتم العودة إلى نظام الثلاث ورديات في أقرب وقت ممكن.