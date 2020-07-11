صناعة الموضة المنهكة تحاول استجماع قواها والنهوض مجددا

جمع من المتسوقين أمام أحد متاجر شركة بريمارك في لندن.

في غضون أسبوعين من بدء الإغلاق في مدينة نيويورك، أدركت ديان فون فورستنبيرج أن الوباء ينذر بأن يكون حدثا على مستوى الانقراض لعلامتها التجارية التي تحمل الاسم نفسه، DVF.

تم إغلاق جميع متاجرها تقريبا وكان تجار التجزئة يلغون طلبات شراء الفساتين الملونة التي تلتف حول الجسم، التي جعلت المصممة الأمريكية اسما مألوفا. علقت الشركة بمخزون سبق أن دفعت ثمنه ولم تستطع بيعه وأزمة تدفق نقدي شديدة لدرجة أنها بدأت محادثات مع مستثمرين محتملين حول بيع جزئي أو تام.

في النهاية، قررت فون فورستنبيرج تسريح معظم موظفيها وإغلاق جميع المتاجر التي تعمل بشكل مباشر باستثناء متجر واحد في منطقة المسالخ وتعليب اللحوم في نيويورك. في تجسيدها الجديد، من المحتمل أن تستمر العلامة التجارية DVF في البيع عبر الإنترنت وتبقى في الصين عبر اتفاقية امتياز تتضمن أكثر من 30 متجرا.

تقول فون فورستنبيرج إن فيروس كورونا "أجبرني على إعادة ضبط نموذج أعمال لم يعد مناسبا. رغم صعوبة هذا الأمر، إلا أنه أيضا بداية".

النهاية التدريجية لعمليات الإغلاق في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة توفر بعض الراحة التي تمس الحاجة إليها بالنسبة لشركات الأزياء بالتجزئة. في إنجلترا، حيث أعيد فتح المتاجر أخيرا، الطوابير الطويلة خارج بريمارك والمتاجر الأخرى تشير إلى الطلب المكبوت.

لكن في جميع أنحاء الصناعة، من متاجر الأسعار الرخيصة في الشارع الرئيس إلى العلامات التجارية الفاخرة مثل لوي فويتون، كان تأثير كوفيد - 19 شديدا، ما أدى إلى قلب الأوضاع رأسا على عقب في صناعة تعتمد على سلاسل التوريد العالمية، ومستويات صحية من الإنفاق التقديري والسياحة، والمتاجر الفعلية على الأرض.

توقعات وكالة ماكينزي تشير إلى أن صناعة الأزياء العالمية (الملابس والأحذية) التي تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار ستتقلص 27 - 30 في المائة في عام 2020، في حين أن قطاع السلع الفاخرة الشخصية - بما في ذلك الأزياء والإكسسوارات والساعات والمجوهرات الفاخرة ومنتجات الجمال الراقي - ستتأثر حتى بشكل أكبر، مع انخفاض المبيعات 35 - 39 في المائة. وتقول إن شركات التجزئة متعددة العلامات التجارية المثقلة بالديون، والعلامات التجارية المستقلة التي تفتقر إلى السيولة النقدية، هي أكثر الشركات عرضة للخطر.

علاوة على التراجع في الطلب، تحاول الصناعة باستماتة التكيف مع الطريقة التي حول بها الوباء أذواق المستهلكين. ففي الوقت الذي وجد فيه كثير من الأشخاص أنفسهم يعملون من المنزل، تحول الطلب إلى سراويل اليوجا والأحذية الرياضية الخفيفة والصنادل. لكن هل سيبقى الحال على هذا النحو عندما تفسح الاجتماعات عبر تطبيق زووم الطريق وتعود اجتماعات الشخصيات القوية على الغداء؟

يقول توماس شوفيه، رئيس قسم أبحاث الأسهم في السلع الفاخرة في سيتي جروب، إن الموضة والرفاهية "لم يسبق لهما قط تجربة شيء مثل هذا من قبل. كانت الظاهرة سريعة للغاية ووحشية وعالمية للغاية".



أزمة في الشارع الرئيس



لا يوجد مجال تعرض للأذى بسبب الوباء أكثر من العلامات التجارية في الشارع التجاري الرئيس في المملكة المتحدة التي كان كثير منها، لأعوام، بحاجة إلى أزمة واحدة للدخول في عالم انعدام الملاءة. منذ أن أغلقت الحكومة البريطانية المتاجر غير الضرورية في منتصف آذار (مارس)، دخلت أكثر من 12 سلسلة تحت الإدارة القضائية، بما في ذلك دبنهامز، وأوزيس، وويرهاوس، الشركة الأم لورا فاشونز، ولورا آشلي، ومونسون، وكويز.

في الولايات المتحدة على مدى الأشهر الأربعة الماضية، قدم المتجران الكبيران نيمان ماركوس وجيه سي طلبا لإشهار الإفلاس؛ وكذلك الأمر مع العلامات التجارية للملابس "جيه كرو" و"جون فارفاتوس" و"ترو ريليون". وسجلت علامات تجارية مثل PVH Corp، مالكة شركتي تومي هيلفيجر وجاب خسائر تشغيلية تزيد على مليار دولار لكل منهما في الربع الأول.

لوحظت الصعوبات نفسها في جميع أنحاء العالم. في الشهر الماضي، أعلنت إنديتكس، الشركة الأم لشركة زارا، أنها ستغلق ما يصل إلى 1200 موقع، على الرغم من أن المجموعة الإسبانية شهدت زيادة 50 في المائة في المبيعات عبر الإنترنت في الربع الأول. وتتوقع المجموعة أن تمثل المبيعات عبر الإنترنت أكثر من ربع إجمالي المبيعات بحلول عام 2022، مقارنة بـ14 في المائة في نهاية عام 2019.

بالنسبة لموردي الأزياء السريعة عبر الإنترنت مثل Boohoo ومقرها المملكة المتحدة، قدمت الأزمة فرصة نادرة. في أيار (مايو)، جمعت الشركة 200 مليون جنيه استرليني لشراء أصول متعثرة محتملة، واستحوذت على أوزيس وويرهاوس مقابل 5.25 مليون جنيه، فضلا عن استحواذها على 34 في المائة من بريتي ليتل ثينج Pretty Little Thing.

مع ظهور العلامات التجارية الجديدة في ميزانيتها العمومية، تتوقع زيادة في المبيعات 25 في المائة في السنة المالية الحالية. مرونة عملائها الشباب، ورشاقة سلسلة التوريد الخاصة بها، التي يقع نصفها في المملكة المتحدة، سمحت للشركة بالتمحور السريع لتلبية الطلب الجديد على الأزياء الرياضية والملابس غير الرسمية.

لكن بعض شركات التجزئة عبر الإنترنت ظلت تعاني أثناء الإغلاق. تلقت أعمال Net-a-Porter ضربة قوية بعد أن قررت إغلاق مستودعاتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمدة شهر تقريبا لحماية العمال. شركات أخرى كانت بطيئة أو غير قادرة على تحميل منتجات جديدة إلى مواقعها، في حين أن التكاليف اللوجستية المرتفعة تضع ضغطا إضافيا على الشركات غير المربحة من قبل.

شركة التجزئة للسلع الفاخرة عبر الإنترنت، Mytheresa، التي يوجد مقرها في ميونخ كانت واحدة من الشركات القليلة القادرة على مواصلة التشغيل أثناء الإغلاق. ومع أن مبيعات الشركة لا تزال منخفضة، إلا أنها شهدت "انتعاشا قويا" في كوريا الجنوبية، الصين، وتايوان، كما يقول الرئيس التنفيذي مايكل كليجر. إحدى النقاط المضيئة هي عدد العملاء الجدد، خاصة في آسيا، الذين قدموا طلبات شراء بعد إغلاق المتاجر على الأرض.

أحد أجزاء الصناعة القليلة التي ازدهرت هي مواقع إعادة البيع على الإنترنت، حيث يبحث المتسوقون عن طرق أرخص للحصول على ما يرغبون من الأزياء. منذ نيسان (أبريل)، شهد تطبيق التسوق Depop "نموا بأرقام من ثلاث خانات على أساس سنوي"، مع زيادة الاستخدام 150 في المائة على مستوى العالم. بالنسبة للمنافس الأمريكي Poshmark، كان الأسبوع الثالث من نيسان (أبريل) هو أعلى أسبوع مبيعات على الإطلاق.



تراجع السلع الفاخرة



الألم الفوري من عمليات الإغلاق كان أكثر وضوحا بالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة على اعتبار أنها تعتمد على المتاجر الفعلية على الأرض لما يصل إلى 95 في المائة من مبيعاتها.

لم يؤد الوباء فقط إلى خسائر نفسية لمتسوقي السلع الفاخرة، الذين يغلب عليهم البذخ في الإنفاق عندما يكون الاقتصاد في حالة صحية جيدة، لكنه قضى أيضا على السفر الدولي الذي يعد أساسيا في نمو القطاع.

الشركات الأكبر في وضع أفضل لتحمل ما تخشى بعض الشركات ما يمكن أن يكون فترة طويلة من الطلب المنخفض. تمتلك LVMH، كرينج، شانيل، وهيرمس ميزانيات قوية. قد يكون الأمر أصعب على العلامات التجارية المستقلة والحديثة التي ليست لديها شبكات متاجر خاصة بها، وتلك العالقة في عمليات تصويب أوضاعها مثل سلفاتوري فيراغامو وبيربري، خاصة إذا كانت تحمل ديونا.

المجموعات الكبرى، التي أصبحت أكبر كثيرا منذ الركود المالي الأخير، ستصبح أكبر في الوقت الذي تزيد فيه محافظها وحصتها في السوق. في حين يتوقع محللون أن تكون عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع السلع الفاخرة هادئة نسبيا على المدى القصير، فمن المرجح أن تتعرض السوق إلى "طوفان" من الشركات المتعثرة ماليا في النصف الثاني، كما يقول ماريو أورتيلي، الشريك المنتدب لشركة Ortelli & Co، وهي شركة استشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ.

يتوقع شوفيه، من سيتي جروب، أن تبحث كل من كيرينج وريتشمونت عن عمليات استحواذ، على الرغم من أنهما ستكونان أقل اهتماما بالأصول المتعثرة، وتفضلان دفع الثمن الكامل للشركات ذات الوضع والحجم المناسبين في السوق.

إروان رامبورج، رئيس أبحاث المستهلكين والبيع بالتجزئة في بنك إتش إس بي سي، يتوقع حدوث "انتعاش على شكل اندفاع سريع" للقطاع، مع انخفاض كبير في المبيعات في الربع الثاني وانتعاش مطرد في النصف الثاني من العام.

يعتقد برونيلو كوسينيللي، مؤسس العلامة التجارية للملابس التريكو الكشميرية الفاخرة التي تحمل اسمه، أن يأتي الانتعاش في وقت أقرب بكثير للشركة المدرجة في ميلان، التي تجنبت أي تسريح للموظفين وتشهد منذ الآن تجدد الطلب في الصين.

يقول، "كنا ألفي شخص قبل الإغلاق ونحن ألفي شخص اليوم". ويتنبأ بأن هذا الوباء سيكون أزمة قصيرة الأمد "لن تغير خططنا إلا في الحد الأدنى". وبينما كان الربع الثاني "مؤلما"، إلا أنه يتوقع أن يكون النصف الثاني إيجابيا.

حتى بعد عمليات الإغلاق التي يفرضها الوباء، لا تزال العلامات التجارية الفاخرة تكره الدخول بسرعة إلى الإنترنت خوفا من تقويض حصرية التجربة. في حين أن بعض العلامات التجارية مثل لوي فويتون وجوتشي هي أكثر نشاطا عبر الإنترنت مما كانت عليه في الماضي، لا يزال هناك رافضون بارزون مثل شانيل. لن تتراجع دار الأزياء الفرنسية الخاصة عن استراتيجيتها التي تحظر منتجاتها عبر الإنترنت، باستثناء العطور ومستحضرات التجميل.

يقول فيليب بلونديو، كبير الإداريين الماليين، "سواء كانت هناك أزمة أو لم تكن، لا ننوي بيع الأزياء والساعات والمجوهرات الراقية عبر الإنترنت. ما زلنا مقتنعين بأن العلاقة الشخصية بين مستشار الموضة والعميل ستظل محورية في تجربة السلع الفاخرة".

الصين، التي هي منذ فترة سوق الرفاهية الأسرع نموا، ستصبح حتى أكثر أهمية بكثير لنجاح العلامات التجارية. وسيكون لذلك تأثير على شبكتي المتجر والتصميم - اللتين ستتوسعان مع إجراء المستهلكين الصينيين مزيدا من عمليات التسوق في البر الرئيس.

يتوقع بعض نقاد الموضة عودة إلى الحد الأدنى والرفاهية الأكثر حصافة في أعقاب الوباء، لكن آخرين يجادلون بأن مثل هذه الخطط من غير المرجح أن يتردد صداها في الصين. في حين أن المصممين قد يظهرون نظرة أكثر تراجعا على منصة عرض الأزياء، إلا أنهم في الأغلب ما يملؤون متاجرهم وصالات العرض الصينية بمجموعة مختلفة من الموديلات.

المصمم البريطاني بول سميث ليس منزعجا من النمو الذي لا يكل ولا يمل للتكتلات، أو الطريقة التي تكون بها أزياء العمل من المنزلية أقرب إلى الطابع غير الرسمي.

سميث الذي تأسست شركته قبل 50 عاما، الذي يقول إنه أبقى متجره في نوتنجهام مفتوحا خلال إضرابات عمال مناجم الفحم في السبعينيات، عندما كانت الكهرباء غير متاحة لأكثر من نصف الأسبوع، أعاد فتح أربعة من خمسة متاجر يملكها في فرنسا. وفي حين انخفض عدد الزيارات 70 في المائة في تلك المتاجر، إلا أن مستويات المبيعات عادت منذ الآن إلى مستويات 2019. "هذا لا علاقة له بالتكنولوجيا الحديثة، وله أكبر علاقة بما يتعلق بالتحدث إلى الناس".

قال، "سيكون هناك دائما طلب على بدلة جيدة الصنع. كثير من الناس الذين يستمتعون بالملابس سيرغبون في التأنق مرة أخرى".