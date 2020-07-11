الهند تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق للتجارة الحرة

قال بيوش جويال وزير التجارة الهندي اليوم إن بلاده بدأت محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي كما أنها مستعدة لإجراء حوار مع بريطانيا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة.

وأضاف جويال أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا مستعد لإجراء محادثات مع بريطانيا لإبرام اتفاقية للتجارة التفضيلية بهدف نهائي هو ابرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين بحسب "رويترز".

وقال إنه يجري حوارا مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق قد يبدأ باتفاق للتجارة التفضيلية. وأضاف أن الهدف النهائي من ذلك أيضا هو التوصل لاتفاق للتجارة الحرة.

ولا يوجد حاليا اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي. وتوقفت المحادثات التجارية بين الجانبين في 2013.