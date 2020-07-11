الخطوط البريطانية تشطب 12 ألف وظيفة وتواجه معركة بشأن مواقع هبوط الطائرات

ذكر تقرير صحفي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتعرض لضغط لتجريد الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة شركات الطيران الدولية )أي إيه جي) من مواقع مخصصة للهبوط في المطارات البريطانية وسط مخاوف من خطة الشركة لخفض 12 ألف وظيفة، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن أكثر من مئة من أعضاء البرلمان البريطاني من أحزاب سياسية مختلفة يطلبون من رئيس الوزراء إعادة التفكير في حق خطوط الطيران البريطانية في مواقع بمطارات مثل هيثرو.

يأتي الضغط السياسي بعدما كشفت الخطوط الجوية البريطانية أنها سوف تشطب نحو 28 في المائة من قوتها العاملة البالغة 42 ألف فيما تكافح للنجاة وسط جائحة فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتستحوذ الخطوط الجوية أكثر من نصف المواقع -التي تعطي الطائرات الحق في الإقلاع والهبوط في وقت معين- في هيثرو. يمكن لهذه المواقع خصوصا تلك في أوقات الذروة، يمكن أن تساوي عدة ملايين من الجنيهات الأسترليني لكل واحد منها .

وذكرت الصحيفة أن نقابة العمال "يونايت" والسياسيين يضغطون على رئيس الوزراء، قائلين إن الخطوط الجوية يجب أن تكون قادرة على الاحتفاظ بهذه المواقع إذا ما كانت مسؤولة اجتماعيا و"تستثمر داخليا" في الأعمال.