سلطنة عمان تسجل 4 وفيات و1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 248 حالة وفقا لـ "الألمانية".
وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه تم تسجيل 1083 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و697 حالة.
أخبار
- منع التجول 24 ساعة في بيش ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من اليوم
- تطبيق "توكلنا": قريبا إتاحة تصريح المشي لمدة ساعة يوميا.. والتنقل داخل وخارج المدن
- المرور: 1 ذي الحجة موعد بدء ضبط مخالفات عدم وجود تأمين سار للمركبات آليا
- 119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية ترفع الإجمالي إلى 511
- بدءا من الخميس.. تعديل أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية
- بعد شهرين من الإغلاق مدينة ووهان الصينية تحاول طي الصفحة
- السعودية: 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- غرامات مشددة تصل إلى مليون ريال لمخالفي إجراءات مواجهة كورونا
- عودة تشييع الجنائز والصلاة عليها مع تشديد إجراءات الوقاية
- إطلاق مبادرة "عودة" لتمكين المقيمين في المملكة من السفر لبلدانهم
أضف تعليق