سلطنة عمان تسجل 4 وفيات و1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 248 حالة وفقا لـ "الألمانية".

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه تم تسجيل 1083 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و697 حالة.