"تيسلا" تعتزم تعيين أكثر من 10 الاف موظف لأول مصنع لها في ألمانيا

توقعت شركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات تعيين 10500 موظف لشغل نوبات العمل في أول مصنع لها في أوروبا، يتم بناؤه حاليا بالقرب من برلين، طبقا لمصادر مطلعة بالصناعة.

وتهدف الشركة إلى إنتاج 500 ألف سيارة في أقرب وقت ممكن، بعد افتتاح مصنعها الضخم في يوليو المقبل، وفقا لـ"الألمانية".

وتعتزم شركة تيسلا تشغيل ثلاث نوبات يوميا، يعمل في كل نوبة ما بين 3 آلاف و3500 ألف عامل ، لتحقيق هدفها الخاص بالإنتاج، طبقا للمصادر المطلعة.

غير أن ذلك الرقم يختلف عن الأرقام المسجلة في طلب الشركة للحصول على تصريح بيئي.

واشارت الشركة أيضا إلى استحداث 12 ألف وظيفة بوقت كامل، من بين ذلك المتدربين على المهنة.