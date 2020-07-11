طوابير من الهنود يصطفون أمام أحد المحال لتعبئة أسطوانات الغاز في مدينة كوهيما الهندية.
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- طوابير من الهنود يصطفون أمام أحد المحال لتعبئة أسطوانات الغاز في مدينة كوهيما
أحداث في صور
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