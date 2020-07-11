555 ألف وفاة في العالم .. والوباء يواصل تفشيه في القارة الأمريكية

تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، 555 ألف وفاة، وتخطت الإصابات 12.2 مليون إصابة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن خبيرين وصلا إلى الصين، لإرساء الأساس لبعثة أكبر للتحقيق في أصول جائحة كوفيد - 19.

وكلفت منظمة الصحة العالمية عالم أوبئة وخبيرا في صحة الحيوانات بالتوجه إلى الصين أمس في محاولة لتحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا الذي يعصف بالعالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفريق سيصل إلى بكين في عطلة نهاية الأسبوع حيث يمهد الطريق لمهمة أوسع تهدف إلى تحديد كيفية وصول الفيروس إلى الجنس البشري.

وأبلغت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة الصحافيين في جنيف أنه لا يوجد إطار زمني محدد لمهمتهما.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 555 ألفا و36 شخصا، وتم تسجيل 12 مليون و289 ألفا و840 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة، وتم إعلان تعافي ستة ملايين و565 ألفا و600 من هذه الحالات.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 133 ألفا و291، من بين ثلاثة ملايين و118 ألفا و168 إصابة، وأعلن تعافي 969111 شخصا.

وتعد البرازيل البلد الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 69184 من أصل مليون و755 ألفا و779 إصابة، وتليها بريطانيا بـ44602 وفيات من بين 287621 إصابة، ثم إيطاليا بـ34926 وفاة من بين 242363 إصابة، والمكسيك التي سجلت 33526 وفاة من بين 282283 إصابة.

ويتواصل تفشي فيروس كورونا المستجد في القارة الأمريكية، حيث بات يطول قادة بعض دولها، إذ أعلنت رئيسة بوليفيا ورئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا إصابتهما بالمرض، بعد أيام على كشف إصابة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، في وقت سجلت الولايات المتحدة والمكسيك أعلى حصيلة يومية للإصابات حتى الآن.

ووصلت حصيلة وباء كوفيد - 19 في بوليفيا البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى 42984 إصابة توفي منها 1577 شخصا.

وأحصت فنزويلا 80 وفاة من أصل 8372 إصابة مؤكدة بحسب الأرقام الرسمية التي تعدها المعارضة ومنظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش أدنى من الحقيقة. ويتفاقم الوضع بشكل متواصل في أمريكا اللاتينية حيث تخطت البيرو عتبة 11 ألف وفاة وباتت عاصمة سلفادور في "مرحلة حرجة" بحسب منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية.

وسجلت المكسيك أعلى عدد حتى الآن من الإصابات اليومية بلغ 7280 إصابة فيما وصلت الحصيلة الإجمالية إلى 282280 إصابة توفي منها 33526 شخصا.

كما ينتشر الفيروس بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة التي أحصت أمس الأول أعلى عددا من الإصابات اليومية تخطى 65500 إصابة جديدة، وفقا لتعداد جامعة جونز هوبكنز، بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية سابقة يوم الثلاثاء وقدرها 60200.

وقلل الرئيس دونالد ترمب من حجم الأرقام قائلا "للمرة المائة، إن السبب في تسجيل هذا العدد من الإصابات مقارنة بالدول الأخرى التي ليست أفضل منا بكثير، يعود إلى كوننا نجري فحوصا بطريقة أكبر وأفضل بكثير".

لكن أنطوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية الذي يقدم المشورة للبيت الأبيض بشأن أزمة كوفيد - 19 قال "إننا في وضع صعب للغاية".

وانتقد في مؤتمر عبر الفيديو نظمه موقع "ذي هيل" الإعلامي إعادة فتح البلاد من خلال "تخطي جميع الخطوات الموصى بها".

وقال "هذه ليست الطريقة الصحيحة للقيام بذلك. نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في ذلك والقيام به بشكل مختلف".

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى التضامن ضد الفيروس، وقال تيدروس جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "لن نتمكن من التغلب على الجائحة إن كنا منقسمين"، بعد يومين من تأكيد الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة الدولية التي تتهمها بسوء إدارة الأزمة وانحيازها للصين حيث ظهر الفيروس في كانون الأول (ديسمبر). وفي حين لم تبلغ القارة الأمريكية بعد ذروة تفشي الوباء، انحسر الفيروس في باقي العالم رغم تسجيل بؤر جديدة في مواقع متفرقة.