3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية .. و2.2 مليون فحص

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 226486 إصابة، بينها 61309 حالات نشطة، منها 2220 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.
ووفقا لموقع الوزارة لإحصائيات فيروس كورونا أمس، ارتفع إجمالي حالات التعافي بشفاء 1930 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 163026 حالة، وارتفعت بذلك نسبة المتعافين إلى نحو 72 في المائة من إجمالي المصابين منذ بداية اكتشاف الحالات.
وذكر تقرير الوزارة أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2151 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة، فيما سجلت المملكة أمس 54472 فحصا في يوم واحد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 2179448 فحصا.
وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة، تصدرتها الرياض بأعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعد تسجليها 296 إصابة جديدة، تلتها الهفوف 249، ثم جدة 209 إصابات.
وذكرت الوزارة قصة حالة إيجابية في تقريرها، أن سيدة أسهمت في كسر سلسلة العدوى وحافظت على سلامة المخالطين لها في العمل، بسبب التزامها الدائم بالمسافة الآمنة، ولبس الكمامة، وتعقيم اليدين بشكل دائم.
وشكل البالغون نسبة 84 في المائة من عدد المصابين أمس، فيما شكل الأطفال 11 في المائة، وشكل كبار السن 5 في المائة، وبلغت نسبة الذكور 62 في المائة، والإناث 38 في المائة من الحالات الجديدة.
ودعت الوزارة إلى التوجه إلى عيادات "تطمن" لمن لديه أعراض، إضافة إلى الذهاب إلى مراكز "تأكد" لمن ليس لديه أعراض.
وأكدت أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم أكثر الأشخاص تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التثقيفية في تويتر "عش بصحة"، الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن، حيث تجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية، ومساعدته على الالتزام بمواعيده الدورية، وبنمط حياة صحي، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة، عبر تطبيق "صحة".
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