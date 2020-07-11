باحثون: أدلة على انتقال كوفيد - 19 إلى الجنين عبر مشيمة الأم

تعد الدراسة أول جرس إنذار يجب أن يرفع الوعي حول انتقال العدوى إلى الأجنة.

قالت دراسة جديدة في إيطاليا، "إن فيروس كورونا يمكن أن يعبر المشيمة من امرأة حامل إلى جنينها".

وأفاد كلاوديو فينيزيا من جامعة ميلانو وزملاؤه، في مؤتمر نظمته جمعية الإيدز الدولية، بأن طفلين لامرأتين مصابتين بكورونا ولدا مصابين بالوباء، بحسب ما نشرت "سي إن إن".

ودرس الباحثون، 31 امرأة مصابة بالفيروس التاجي، كن في أواخر الحمل خلال ذروة الجائحة في إيطاليا. وقالوا، "إنهم اختبروا النساء بدقة، وأطفالهن بمجرد ولادتهم، والمشيمة، والحبل السري، والسوائل المهبلية للأم وحليب الثدي".

وأوضحوا، أن اثنين من الأطفال حديثي الولادة كانت لديهما نتائج إيجابية للفيروس عند الولادة.وأضاف كلاوديو فينيزيا، في مؤتمر صحافي، "نتائجنا توحي بقوة، وتدعم أن الانتقال الرأسي حدث في حالتين من بين 31 حالة دراسة".

وكتب الباحثون في ملخص لعملهم، "عثر على الفيروس في مشيمة ودم الحبل السري، ومهبل المرأة الحامل، وفي اللبن".

وأكد فينيزيا، أن هذا هو أول جرس إنذار يجب أن يرفع الوعي حول موضوع لم تتم دراسته جيدا، مضيفا، "كانت المشيمة ملتهبة أيضا، وهي علامة على الإصابة. وكانت في دم الحبل السري لأحد المواليد أجسام مضادة، تشير إلى إصابة حديثة".

وبين أن هذه الأنواع من الأجسام المضادة لا تنتقل عادة من الأم إلى الطفل، لذا فهي تشير إلى إصابة الجنين مباشرة.

ولحسن الحظ، أصيبت النساء في وقت متأخر من الحمل، لذلك من غير المحتمل أن يكون الفيروس قد أثر في نمو الأطفال، على حد فينيزيا.

يذكر أنه يمكن لفيروس "زيكا"، أن ينتقل من امرأة حامل إلى طفلها الذي لم يولد بعد، ما يتسبب أحيانا في تلف شديد في الدماغ وحالة تسمى صغر الرأس، ويمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية - وهو الفيروس الذي يسبب الإيدز - عند الولادة.