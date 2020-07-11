بريطانيا تعيد حيوانا اختفى قبل 6 آلاف عام

تعمل السلطات البريطانية على إعادة حيوان اختفى من أراضيها قبل نحو ستة آلاف عام، من خلال إعادة دمجه وتوطينه في البيئة الطبيعية، عبر إطلاق أول قطيع بري له.

وستطلق السلطات البريطانية أول قطيع بري صغير من ثيران البيسون المهددة بالانقراض في مقاطعة كينت، ضمن خطة وضعت في ربيع العام الحالي، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وتعد ثيران البيسون الأوروبي واحدة من أكبر الثدييات في العالم، ويصل وزنها إلى نحو طن، ومعروفة بقدرتها الكبيرة على الاندماج في البيئة المحيطة.

وسيحرر القطيع الصغير المؤلف من ثور ذكر وثلاث إناث في غابة أشجار صنوبر، لإيجاد بيئة طبيعية، من شأنها تعزيز حياة الحشرات والطيور والنباتات الأخرى.

وسيتكاثر هذا القطيع في بيئة طبيعية، بعد جلبه من هولندا وبولندا، حيث نجحت عمليات التكاثر هناك.

ونوه الخبير بول هاداواي، العامل في جمعية "كينت وايلد لايف ترست" البريطانية، بأن هذا المشروع هو الحل الأمثل لمشكلتي التنوع البيئي والمناخ اللتين نعانيهما الآن.