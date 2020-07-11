تغريم إيطالية لسيرها بسرعة 700 كيلو متر في الساعة

فرضت شرطة مرور مدينة أنكونا الإيطالية، غرامة على مواطنة، لتجاوزها السرعة المسموح بها، وسير سيارتها بسرعة 703 كيلو مترات في الساعة.

وبحسب "روسيا اليوم"، سجلت كاميرا فيديو سيارة "فورد فوكس"، التي استقلتها المواطنة الإيطالية، تسير بتلك السرعة الجنونية في أحد شوارع المدينة. ومن غير المعلوم، ما الذي دفع بالكاميرا إلى تسجيل تلك السرعة التي تحلق بها الطائرات وليست السيارات؟، كما من غير المعلوم ما دفع برجال الشرطة إلى فرض غرامة تجاوز السرعة بمقدار عشرة أضعاف. وهددت الشرطة المرأة بغرامة قدرها 850 يورو، بينما لا تنوي دفعها، إذ إنها ترفض مخالفتها السرعة. ونصح جواني ستروجولو رئيس اللجنة المحلية لسائقي السيارات، المرأة بألا توافق على إلغاء الغرامة فقط، بل برفع دعوى قضائية إلى المحكمة، وتطالب السلطات بتقديم تعويضات مالية ومعنوية.