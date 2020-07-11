الأسهم السعودية ترتفع 1.4 % في أسبوع رغم جني الأرباح .. والسيولة عند 29.9 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، لتغلق عند 7416 نقطة رابحة 104 نقاط 1.4 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع سبع نقاط 0.7 في المائة ليغلق عند 1018 نقطة.

وأظهر الارتفاع تلقي المؤشر العام دعما من الشركات المتوسطة والصغيرة، بينما حقق مؤشر الأسهم القيادية أداء أضعف.

واستمرار محافظة السوق على مستويات سعرية مرتفعة، تعكس معنويات جيدة عند المتعاملين ونظرتهم الإيجابية لمستقبل ربحية الشركات، ما يشكل ضغطا على السوق من تحقيق تطلعات المتعاملين، الأمر الذي يجعل حساسية السوق للمتغيرات السلبية عالية، في حال ظهور أي عوامل أقل من المتوقع. كما ستجد السوق ضغوطا بيعية تفقدها المستويات الحالية.

وتوقف وتيرة الارتفاع التي اتسمت على السوق خلال الفترة الحالية، سيدفع بالمستثمرين قصيري الأجل الذين يستهدفون المكاسب الرأسمالية إلى البيع وجني الأرباح ما يشكل عبئا إضافيا على السوق.

ولا تزال فرص السوق مواصلة الارتفاع حتى 7573 نقطة قائمة بعدما خرجت من المسار الجانبي الذي امتد لشهر، إلا أنها ستحتاج كثيرا للوصول إلى مستويات 7600 والاستقرار أعلى منها.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7312 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 7439 نقطة رابحا 1.74 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7416 نقطة رابحا 104 نقاط 1.4 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 22 في المائة بنحو 5.4 مليار ريال لتصل إلى 29.9 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 24 في المائة بنحو 312 مليون سهم متداول لتصل إلى 1.6 مليار سهم متداول، في حين ارتفعت الصفقات 12 في المائة بنحو 147 ألف صفقة لتصل إلى 1.4 مليون صفقة.



أداء القطاعات



تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 1.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.05 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" 6.3 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" 5.8 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 5 في المائة.

وكان قطاع "المواد الأساسية" الأعلى تداولا 18 في المائة بقيمة 5.3 مليار ريال، يليه "التأمين" 16 في المائة بقيمة 4.8 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" 14 في المائة بقيمة 4.1 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "ملاذ للتأمين" 33 في المائة ليغلق عند 14.10 ريال، يليه "ولاء" 31 في المائة ليغلق عند 18 ريالا، وحل ثالثا "وفرة" 21 في المائة ليغلق عند 51.90 ريال.

وتصدر المتراجعة "الدريس" 4.2 في المائة ليغلق عند 60.80 ريال، يليه "الأسماك" 3.8 في المائة ليغلق عند 18.68 ريال، وحل ثالثا "دراية ريت" 2.77 في المائة ليغلق عند 9.48 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بقيمة 1.2 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية