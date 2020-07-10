الندوب لا تلتئم دائما لكنها تتلاشى

متجر الجبن المحلي، بعد أن أعاد ابتكار نفسه متجرا عاما للخضراوات والفواكه، كان مفتوحا طوال فترة الإغلاق. يخبرني المالك عن شيء غريب وجديد بدأ يحدث. العملاء الذين لم يرهم منذ آذار (مارس) وهم يحمون أنفسهم بجد من الاتصال البشري، ظهروا أخيرا. والأكثر من ذلك، كما يقول، ليس لديهم مفهوم التباعد الجسدي. ففي حين أن البقية منا ظلوا يصقلون مهاراتهم على مدى 15 أسبوعا، هؤلاء المساكين ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية التصرف عندما يكونون في الأماكن العامة.

لكن هل لدى أي منا فعلا فكرة عن كيفية التصرف؟ بعض الناس يتجولون من دون كمامة، ويعطسون، ويتعانقون، ويصافحون بعضهم بعضا. بعض آخر مصاب بحالة من الهوس: "ابق على بعد مترين مني!"، رأيت رجلا يرتدي كمامة يصرخ في الوقت الذي اقتربت منه امرأة مذهولة.

هذه تذكرة بأن هذا الوباء ينطوي على أمور أكثر مما تطلب منا الحكومات فعله. لكل منا مشاعره الخاصة حول ما هو آمن. وقد شكلت تلك العواطف قوس الوباء. وهي التي ستحدد مسار الانتعاش.

خذ مثلا تأثير عمليات الإغلاق. تشير الفطرة السليمة إلى أن الإغلاق كان حاسما في دفع المرض إلى التراجع، لكنه لم يكن العامل الوحيد. غسل اليدين، والابتعاد عن المصافحة، والعمل من المنزل كلها بدأت قبل وقت طويل من إنفاذها بموجب القانون.

تحاول ورقة عمل من الاقتصاديين، أوستان جوزلبي وتشاد سيفيرسون، فصل تأثير الإجراءات الإلزامية عن الإجراءات الطوعية في الولايات المتحدة. مثلا، فرضت إلينوي قيودا قبل أن تفعل وسكنسن ذلك. نظر الباحثان في النشاط على جانبي هذه الحدود، باستخدام بيانات الهاتف الخليوي لتتبع الرحلات إلى المتاجر والشركات الأخرى، وتمكنا من الحصول على نظرة ثاقبة عن مقدار الإغلاق الذي كان طوعيا من الناحية العملية.

الجواب: نسبة كبيرة بشكل مدهش. كتبا: "انخفض إجمالي عدد الزيارات سيرا على الأقدام أكثر من 60 نقطة مئوية. توضح القيود القانونية فقط نحو سبع نقاط مئوية من ذلك".

تأتي رسالة مماثلة من مقارنة بين الدنمارك التي كانت تطبق إغلاقا صارما، والسويد بنهجها الخفيف المعروف. انخفض الإنفاق الإجمالي 29 في المائة في الدنمارك و25 في المائة في السويد. هذا يعني أن الإجراءات الطوعية تسببت في كثير من الضرر للاقتصاد - ونرجو أن تكون قد جلبت كثيرا من فوائد الصحة العامة.

لن أكترث كثيرا بالأرقام الدقيقة، لكن الرسالة الأساسية مهمة. الناس لم يغلقوا أبوابهم لمجرد أن الحكومات أمرتهم بذلك. ينطبق العكس الآن: لمجرد أن التسوق أصبح قانونيا مرة أخرى لا يعني أن الناس سيهرعون إلى المتاجر.

في ألمانيا فعلوا ذلك. أنفق الألمان في أيار (مايو) 2020 أكثر مما أنفقوا في أيار (مايو) 2019، ما يشير إلى أنهم ليسوا على استعداد لزيارة المتاجر فحسب، بل أرادوا تعويض الوقت الضائع. هذا أمر مشجع، لكن إلى حد معين. كان الوضع في ألمانيا جيدا بالمعايير الغربية، مع أقل من عشرة آلاف حالة وفاة، مقارنة بـ25 ألفا في فرنسا، ونحو 50 ألفا في إيطاليا وإسبانيا، وأكثر من 65 ألفا في المملكة المتحدة. متوسط عدد الحالات الجديدة اليومية في الولايات المتحدة أكبر 100 مرة تقريبا. ربما يشعر الألمان بالأمان لأنهم آمنون. لا يستطيع الجميع أن يقولوا ذلك.

بمجرد أن يتم قمع الفيروس، يصبح الانتعاش الحاد ممكنا. لكن هل يمكن لهذه التجربة أن تترك أثرا دائما في تفكيرنا؟

ربما. نشرت الاقتصادية، أولريكه مالمندير، عددا من الدراسات التي تشير إلى أن تجاربنا الاقتصادية المبكرة يمكن أن يكون لها دور كبير في تشكيل المواقف الثابتة. إذا كانت سوق الأسهم ضعيفة عندما نكون شبابا، فإنه يغلب علينا الابتعاد عن الاستثمار بشكل دائم. بالمثل، مواقف التشدد أو التسهيل النقدي لدى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتشكل من خلال تجربتهم الشخصية مع التضخم.

تشير ورقة عمل جديدة أعدتها البروفيسورة مالمندير وليزلي شينج شين إلى أن فترات الركود تعيد تشكيل سلوك المستهلكين بعد فترة طويلة من انتهائها. توصف الآثار اللاحقة بشكل رائع بأنها "مقتصدة بفعل التجربة" - أي أن الأشخاص الذين رأوا فترات من البطالة المرتفعة يوفرون أكثر ويجمعون الثروة، فقط من باب الاحتياط. يمكن أن يؤدي هذا التوفير إلى مزيد من الاستثمار، بالطبع، لكن ورقة أخرى حديثة من تأليف جوليان كوزلوفسكي، ولورا فيلدكامب، وفينكي فينكاتيسواران تجادل بخلاف ذلك. فهم يؤكدون أن الندوب النفسية مدمرة، لأن التقدير الواضح للسيناريوهات الكارثية يجعل الناس يخشون من الإقدام على استثمارات جريئة. ما الداعي إلى المخاطرة بأي شيء في عالم متقلب؟

أنا أتساءل. بالطبع نتعلم من التجربة المريرة. لكن لدينا أيضا موهبة عظيمة للنسيان. على وجه الخصوص، ننسى كيف يكون الإحساس بالأشياء السيئة. سيتم تذكر الوباء لفترة طويلة، لكن الألم سيتلاشى. بعد إعصار كاترينا شهد البرنامج الوطني الأمريكي للتأمين ضد الفيضانات ارتفاعا كبيرا في الطلب. بعد ثلاثة أعوام تراجع الطلب على التأمين ضد الفيضانات إلى مستويات ما قبل كاترينا.

تخميني هو أن الإحصائيين الأذكياء سيكونون قادرين على اكتشاف الهزات النفسية البعدية للوباء لعقود مقبلة - لكن، من خلال نظرة عابرة، ستبدو الحياة اليومية في 2022 كما كانت في 2018. الندوب لا تلتئم دائما، لكنها تتلاشى.