ترمب: ذهني مشغول ولا أفكر في اتفاق التجارة الأميركي الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه لا يفكر حاليا في التفاوض بشأن اتفاق تجارة "مرحلة 2" مع الصين، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا على خلفية جائحة فيروس كورونا ومسائل أخرى.

وبحسب "رويترز" بسؤال الصحفيين له على متن طائرة الرئاسة الأمريكية بشأن إمكانية إبرام اتفاق تجارة مرحلة ثانية بعد تطبيق اتفاق المرحلة 1 هذا العام، قال ترمب "لا أفكر في ذلك حاليا"، مضيفا أن ذهنه مشغول بالعديد من الأمور الأخرى.

وقال ترمب "الشراكة مع الصين متضررة بشدة. كان بإمكانهم إيقاف الوباء.. كان بإمكانهم إيقافه. لم يوقفوه".

