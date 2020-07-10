بعد ربع قرن على تفجير الخبر .. محكمة أمريكية تلزم إيران بدفع 879 مليون دولار تعويضات للناجين

قضت محكمة أمريكية بإلزام إيران بدفع مبلغ 879 مليون دولارا تعويضا عن التفجير الإرهابي الذي وقع في أبراج الخبر عام 1996.

وأصدرت محكمة اتحادية في واشنطن الحكم بعد تورط إيراني في الهجوم على المجمع السكني الذي يضم مئات القوات الجوية الأمريكية وأفراد التحالف الدولي الذين يعملون في عملية المراقبة الجنوبية.

وقال موقع Air Force Times إن المحكمة توصلت إلى أن الحكومة الإيرانية وجهت ودعمت ماديا إرهابيين من حزب الله فجروا شاحنة مفخخة تزن خمسة آلاف رطل في المجمع، مما أسفر عن مقتل 19 طيارا أمريكيا وإصابة أكثر من 400 آخرين في الموقع.

وتعليقا على الحكم، قالت المحامية الرئيسية أدورا ساور من شركة المحاماة الأمريكية "التفجير مضى عليه أكثر من عقدين من الزمن لكن لم يحبط جهودنا. سنواصل السعي لمحاسبة حكومة إيران على هذا الهجوم الإرهابي".

ورفع المدعون، الذين يشملون 14 جريحا من أفراد القوات الجوية الأمريكية و 21 من أفراد أسرهم المباشرين، الدعوى بموجب استثناء الإرهاب إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية.

والمتهمون هم جمهورية إيران وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، ووزارة المخابرات والأمن الإيرانية.

والتعويضات ستكون لصالح 14 جريحا من عناصر القوات الجوية الأمريكية و21 شخصا من عائلاتهم وتوزعت التعويضات على الشكل التالي:

132 مليون دولار: تعويضات عن الألم والمعاناة

132 مليون دولار: تعويضات عن الخسائر التي تطلبتها مرحلة إعادة التأهيل للجرحى

747 مليون دولار: فوائد متأخرة عن التعويضات مترتبة منذ لحظة وقوع الجريمة

وسيكون المدعون مؤهلين للحصول على مدفوعات جزئية من صندوق الولايات المتحدة لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة، لتعويض الضحايا الأمريكيين لأعمال الإرهاب الدولي بأموال تم الحصول عليها من الغرامات والمصادرة المفروضة ضدهم.

كما يعتزم المحامون متابعة تنفيذ الأحكام من خلال التقاضي الذي يهدف إلى الاستيلاء على الأصول الإيرانية.