مورينيو: على الحكام تفسير قراراتهم

يقول جوزيه مورينيو إنه يتعين على الحكام تفسير قراراتهم بعد أن اشتكى فريقه توتنهام من واقعة أخرى مثيرة للجدل مع نظام حكم الفيديو المساعد.

وبحسب "رويترز" أبدى مورينيو استغرابه لحرمان مهاجمه هاري كين من ركلة جزاء بدت واضحة في التعادل السلبي مع مستضيفه بورنموث أمس الخميس رغم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

وفي الليلة ذاتها حصل برونو فرنانديز على ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في ملعب أستون فيلا رغم أنه دهس على ما يبدو ساق إيزري كونسا.

كما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لكين في مرمى مستضيفه شيفيلد يونايتد بسبب استخدام لوكاس مورا لذراعه رغم أن اللاعب البرازيلي تعرض للعرقلة وسقط على الأرض.

وكان مايكل أوليفر حكم الفيديو المساعد في واقعتي توتنهام وسيدير مباراة يوم الأحد عندما يستضيف توتنهام غريمه أرسنال في قمة شمال لندن.

ورفض مورينيو التعليق على قرارات أوليفر في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة لكنه قال إنه يجب الضغط على الحكام لتفسير القرارات للمدربين.

وأضاف "لم أكن أعرف اسم حكم الفيديو المساعد في مباراة أستون فيلا.. يجب أن تصلوا اليهم لسؤالهم عن الواقعة. أعلم أن اللوائح لا تسمح بذلك.

"يتعين الوصول اليهم وسؤالهم مباشرة .. الحكم عنصر مهم جدا في اللعبة. اللعبة تتألف من لاعبين ومدربين وحكام.

وأضاف "سيساعد هذا الأمر في تفسير القرارات وجعلها أكثر وضوحا. سيمنح الحكم الفرصة للاعتراف بارتكاب خطأ والاعتذار عنه أو الاشادة بقراراته".