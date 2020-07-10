الصحة العالمية: من غير المرجح القضاء على كورونا تماما

قال الدكتور مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن من غير المرجح أن يتم القضاء تماما على فيروس كورونا المستجد.

وبحسب "رويترز" أضاف في إفادة عبر الإنترنت من جنيف "في الوضع الراهن، من غير المرجح أن نتمكن من محو هذا الفيروس".

وقال إن القضاء على بؤر التفشي قد تمكن العالم "من تجنب الأسوأ وهو وجود ذروة ثانية والاضطرار للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بإجراءات العزل العام".