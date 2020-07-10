خبير: لا يوجد دليل على انتشار فيروس كورونا عبر الهباء الجوي

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، الخميس، إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتشر عبر الهباء الجوي "لكن من الأفضل أن نفترض أنه يفعل ذلك، فقط ليكون (ذلك) آمنا".

وفي وقت سابق الخميس، قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل أن ينتشر الفيروس في الهباء الجوي في أماكن الرعاية الصحية، وفقا لـ"سي أن أن".

في حين قال فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إنه سؤال مُربك بسبب اختلاف تعريف القطيرات والهباء الجوي.

ومن المعروف أن وباء كورونا ينتشر عبر قطرات أكبر تطير من أنف وفم الشخص. إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو فكرة أن الجسيمات التي تحتوي على الفيروس قد تبقى مُعلقة في الهواء لفترة أطول من بضع دقائق.

وقال فاوتشي، في مؤتمر صحفي حول أبحاث فيروس كورونا التي نظمتها الجمعية الدولية للإيدز: "لا يوجد دليل قوي على حدوث نوع من العدوى، لكن لا يمكنك استبعاد ذلك تمامًا".

وأكد أنه على الناس أن يفترضوا أن هناك بعض عمليات نقل العدوى المحمولة جوا، وأن يتصرفوا وفقا لذلك. ولهذا السبب يريد خبراء الصحة أن يرتدي الناس الأقنعة.

وقال فاوتشي: "من الواضح أننا في الولايات المتحدة... لدينا وضع صعب حقيقي، مثل الانقسام تقريبًا، بين أولئك الذين يؤيدون ارتداء الأقنعة وأولئك الذين لا يريدون ارتداء الأقنعة"، لكنه قال إن الأدلة واضحة على أن استخدام القناع يمكن أن يبطئ انتشار الفيروس.