إعادة القيود في مدن هندية مع اقتراب حالات كورونا من 800 ألف

سجلت الهند رقما قياسيا بلغ 26506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم فيما أعادت السلطات فرض إجراءات العزل العام في أشد ولاياتها اكتظاظا بالسكان، وفي مركز لصناعة السيارات والأدوية

ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي في الهند لما يقرب من 800 ألف إصابة، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم، لا يسبقها سوى الولايات المتحدة والبرازيل في الإصابات المؤكدة بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية اليوم الجمعة أن أكثر من 21 ألف شخص توفوا في الهند منذ اكتشاف أول إصابة في يناير كانون الثاني.

وتم تسجيل 60 في المئة من الحالات في العاصمة نيودلهي، وولاية ماهاراشترا التي تضم العاصمة المالية مومباي، وولاية تاميل نادو الجنوبية.

وبدافع الرغبة في تحريك اقتصاد أصابه الشلل بسبب الوباء والحرص على إعادة الملايين إلى العمل، خففت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أوائل يونيو حزيران، إجراءات العزل العام الأولية التي فرضتها على السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في مارس آذار.

لكن الزيادات الجديدة ترغم بعض المدن والولايات الصناعية الكبرى على فرض قيود داخل حدودها.

وفٌرض حظر للتجول لمدة تسعة أيام في أورانجاباد، وهي مدينة صناعية في ولاية ماهاراشترا، لكبح الزيادة في الإصابات الأمر الذي أثر على أعمال شركات صناعة السيارات مثل باجاج أوتو.

وقال ثينجادي باجيرو رئيس اتحاد العاملين في باجاج "عجز الموظفون عن الذهاب إلى العمل اليوم بسبب حظر التجول".