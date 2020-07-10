إصابات كورونا تتجاوز الـ 12 مليونا .. و«الصحة العالمية» تراجع تعاملها مع الفيروس

تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، أكثر من 550 ألف وفاة، وتخطت أعداد الإصابات حاجز الـ12 مليون إصابة، تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية أمس، تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة مرض كوفيد - 19، وكذلك تعامل الحكومات مع الوباء.

وجاء إعلان منظمة الصحة العالمية، في أعقاب انتقاد شديد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي اتهمت منظمة الصحة بأنها "تتمركز حول الصين" وأبلغت رسميا أمس الأول بانسحابها من المنظمة التابعة للأمم المتحدة في غضون عام.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة، البالغ عددها 194، إن هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.

وأضاف، "واضح أن حجم هذا الوباء، الذي أثر تقريبا في كل شخص في العالم، يستحق تقييما ملائما، تقييما نزيها".

وقال تيدروس، أن رئيستي اللجنة ستقومان باختيار أعضائها. بعد ذلك، ستقدم اللجنة تقريرا مؤقتا أمام الاجتماع السنوي لوزراء الصحة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ثم تقدم "تقريرا جوهريا" العام المقبل، مضيفا، "هذا ليس تقريرا تقليديا سيتم التوقيع عليه، ثم يوضع على الرف ليتجمع فوقه الغبار. إنه أمر نأخذه على محمل الجد".

وأجبر وباء كوفيد - 19، الذي يتسارع انتشاره في العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية، أستراليا على إعادة فرض تدابير العزل في ملبورن ثاني مدينة في البلاد يسكنها خمسة ملايين شخص، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين.

وتشهد ملبورن تفشيا جديدا لوباء كوفيد - 19 بتسجيل نحو 100 إصابة جديدة يومية فيها منذ أيام، وهي ضربة للسلطات، التي بدا أنها نجحت في السيطرة على فيروس كورونا المستجد، بحسب "الفرنسية".

وفرض على سكان ملبورن عزلا جديدا لستة أسابيع، مع منع المطاعم والمقاهي من تقديم أطباق إلا للخارج، فيما أرغمت النوادي الرياضية وصالات السينما على إغلاق أبوابها من جديد.

بعد انسحابها من منظمة الصحة العالمية، ما زالت الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد - 19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد - 19 في الدولة الأكثر تضررا بالوباء، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و46 ألفا و351 شخصا، توفي منهم 132 ألفا و195 شخصا.

وبعدما استقرت أرقام الجائحة في بؤرها الأولى في الولايات المتحدة، ولا سيما في نيويورك، تشهد البلاد منذ أسابيع تزايدا في وتيرة الإصابات في الجنوب والغرب.

ودفع التزايد الكبير في أعداد المصابين في بعض الولايات حكوماتها إلى تعليق عملية رفع تدابير الإغلاق، وصولا في بعضها إلى إعادة فرض بعض الإجراءات التي كانت رفعت في السابق.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا أمس، إنه ينبغي للدول الإفريقية زيادة فحوص فيروس كورونا المستجد، وإلزام الناس باستخدام الكمامات مع تجاوز حالات العدوى في القارة نصف مليون إصابة مؤكدة.

وبحسب "رويترز" أوضح جون نكينجاسونج رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حالات الإصابة الجديدة زادت بـ24 في المائة في القارة، في الأسبوع الماضي.

وسجلت أفريقيا 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة حتى أمس، وفقا لبيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف نكينجاسونج في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من أديس أبابا، "الجائحة تكتسب قوة دفع كاملة"، مؤكدا أنه يجب على الدول الأفريقية، التي لا توجد بيانات جديرة بالثقة لدى كثير منها، أن تتبنى نهجا يتسم بالجرأة لتشجيع الناس على استخدام الكمامات وزيادة الفحوص وتعقب الحالات.

وأشار نكينجاسونج إلى أن خمس دول أفريقية سجلت 71 في المائة من حالات الإصابة، هي: مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا والجزائر.