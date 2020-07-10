«الصحة»: موعد زوال الجائحة مجهول .. والاستهتار يسهم في نقل العدوى

قالت وزارة الصحة، "إن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا أخيرا مرتبط بالمخالطة المجتمعية"، مؤكدة أن موعد انتهاء الجائحة مجهول حتى الآن.

وأعلنت "الصحة" تسجيل 3183 حالة إصابة جديدة بكورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 223327 إصابة، بينها 60131 حالة نشطة، منها 2,225 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وبين الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 161096 حالة، بشفاء 3046 حالة جديدة. وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2100 حالة وفاة، حيث عانى بعضهم أمراضا مزمنة، موضحا أن عدد الفحوص الجديدة بلغ 53153 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى نحو 2124976 فحصا. وبين ‏متحدث وزارة الصحة أن الرذاذ أحد الطرق الرئيسة لانتقال فيروس كورونا، مبينا أن 20 في المائة من الحالات المصابة في العالم ليس لديها أعراض نهائيا، و70 في المائة إلى 80 في المائة لديها أعراض يسيرة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة، حيث إنه لا يوجد أسلوب فحص معين أو تقنية معتمدة للتأكد مما إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كورونا سابقا وتعافى أم لا، وأن السلوكيات الصحية تتأكد على الفئات الأكثر خطورة، حتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن المجتمع يستطيع العيش مع الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر، مضيفا "يجب أن نتوازن في التعامل مع الجائحة التي مرت عليها أشهر، فالمدة المقبلة قد تطول، والناس عموما ينقسمون إلى فئتين: مستهتر، ومتوتر، وأبرز عمليات التوازن هي الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية". ولفت إلى أنه لا تزال الأبحاث مستمرة في إيجاد علاج لفيروس ⁧‫كورونا‬⁩، والاستهتار بوجود الفيروس يسهم في نقل العدوى، مشيرا إلى أن المدخنين ينشرون ⁧‫كورونا‬⁩ أكثر من غيرهم.

وأضاف العبدالعالي أن "الشعور الدائم بالضغط والتوتر قد يسبب مشكلات نفسية"، مبينا أن الفترة الزمنية لزوال جائحة ⁧‫كورونا‬⁩ غير معلومة حتى الآن. من جانبه، قال المهندس حسن جنة مدير مركز المعلومات والأبحاث السياحية‬⁩، "إن نسب إشغال الفنادق في وجهات موسم الصيف 36 في المائة من بداية الموسم لبعض المناطق، وفنادق الوجهات السياحية ترتفع إلى 80 في المائة". وأكد المهندس جنة أن وزارة السياحة من خلال فرق التفتيش التابعة تحرص أشد الحرص على التأكد من التزام المنشآت التي تشرف عليها الوزارة في الوجهات المختلفة حول المملكة بالضوابط والبروتوكولات الصحية الرسمية، حماية للعاملين في هذه المنشآت والضيوف السياح الوافدين إليها. ودعا الجميع إلى تحميل تطبيق ⁧‫"روح السعودية"‬⁩، الذي يحتوي على جميع المعلومات عن المواقع السياحية التي يستهدفها موسم ⁧‫صيف السعودية‬⁩، إضافة إلى 100 باقة سياحية متنوعة.

وأشار إلى رصد ارتفاع في نسب إشغال الفنادق والشقق السكنية في منطقتي ⁧‫عسير‬⁩ و⁧‫الباحة‬⁩، موضحا أن الشقق السكنية تستقبل السياح بكامل طاقتها الاستيعابية.