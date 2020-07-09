ولي العهد يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس جايير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وبحسب "واس" اطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية. فيما عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لولي العهد على مشاعره النبيلة.