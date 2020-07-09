الدولار يرتفع من أدنى مستوى في 4 أسابيع مع تراجع الأسهم الأمريكية

ارتفع الدولار من أدنى مستوى في أربعة أسابيع اليوم الخميس، حيث عزز تراجع الأسهم الأمريكية جاذبية العملة كملاذ آمن للمستثمرين عقب زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وحكم للمحكمة العليا الأمريكية بخصوص سجلات المعاملات المالية للرئيس دونالد ترامب.

ونزل اليورو عن أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار، في حين تراجعت أيضا أمام الدولار عملات السلع الأولية، التي تميل للصعود عندما تزيد الشهية للمخاطرة.

تزامن صعود الدولار مع حكم للمحكمة العليا اليوم يسمح لممثل إدعاء في نيويورك بالحصول على السجلات المالية لترامب. لكن المحكمة مازالت تمنع، حتى الآن على الأقل، مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون من الحصول على نفس السجلات.