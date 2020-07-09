الأسهم الأوروبية تهبط بعد خسائر في "وول ستريت" بفعل تنامي إصابات كورونا

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة انخفاضا حادا اليوم مع تهاوي وول ستريت عقب زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة مما أثار المخاوف من إغلاقات جديدة، وفقا لـ"رويترز".

وكانت أسهم لندن من أكبر الضحايا في أوروبا، إذ انخفضت 1.7 في المائة، حيث هبطت أسهم شركتي الطاقة بي.بي ورويال داتش شل حوالي أربعة في المائة في ظل تهاوي أسعار النفط بفعل المخاوف حيال الطلب على الوقود.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في باريس وميلانو ومدريد بين 1.2 واثنين في المائة، في حين أغلقت الأسهم المدرجة في فرانكفورت دون تغير يذكر، إذ قفز سهم عملاق البرمجيات ساب 4.6 في المائة بعد أن أكدت الشركة توقعاتها للعام بأكمله.

وبعد أن حوم داخل نطاق المكاسب حتى معاملات ما بعد الظهر، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ليغلق منخفضا 0.8 في المائة ويسجل أدنى مستوى في أسبوع.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "الشهية للمخاطرة تعاني في ظل عدم السيطرة حتى الآن على تفشي فيروس كورونا بمعظم أنحاء العالم واحتدام التوترات الجيوسياسية بين الصين والغرب".

كان مسؤول أمريكي أبلغ رويترز أن إدارة ترمب تعتزم وضع اللمسات الأخيرة على قواعد جديدة ستحظر على الحكومة شراء السلع والخدمات من أي شركة تستخدم منتجات من هواوي الصينية وآخرين.

وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب القطاعية الوحيدة في أوروبا، إذ صعد مؤشر القطاع 0.9 في المائة، في حين انخفضت أسهم البنوك والمرافق نحو اثنين في المائة.

ويترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج الربع الثاني من العام، حيث يتوقع المحللون تراجع أرباح الشركات المدرجة على ستوكس 600 نحو 54 في المائة، وفقا لبيانات رفينيتيف.