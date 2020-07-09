"الوطنية للتعليم": إجمالي المتحصل من الاكتتاب العام 247 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم اليوم عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام كما في 31 مايو 2020م والتي تم استلامها في نهاية شهر نوفمبر من عام 2018م كالتالي:

أ‌-الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى تاريخ2020/05/31 م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار والإعلانات السابقة: -

1- بلغ الإجمالي المتحصل من الاكتتاب العام مبلغ 247.000.000 ريال سعودي.

2- بلغ إجمالي المصاريف المتعلقة بعملية الاكتتاب مبلغ وقدره 16.014.303 ريال سعودي.

3- بلغ الصافي المتحصل من الاكتتاب العام بعد خصم المصاريف المتعلقة بعملية الاكتتاب مبلغ وقدره 230.985.697 ريال سعودي.

ب- وخصصت هذه المبالغ لغرض استخدامها كما في نشرة الإصدار والمعدلة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ25 / 12 / 2019 م على النحو التالي: -

1- خصص مبلغ (59.603.369) ريال سعودي لتمويل إنشاء وتشغيل مجمع القصيم التعليمي بمدينة بريدة في منطقة القصيم.

2- خصص مبلغ (51.991.683) ريال سعودي لتمويل إنشاء وتشغيل مجمع تلال الدوحة التعليمي بمدينة الظهران في المنطقة الشرقية.

3- خصص مبلغ (66.7 مليون ريال سعودي) لتمويل شراء كامل حصص الملاّك في شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة وشركة الخوارزمي التعليمية المحدودة .

4- خصص مبلغ (42.7 مليون ريال سعودي) لإكمال تمويل مشروع إنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل مجمع القيروان التعليمي بمدينة الرياض.

ج‌- الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار والإعلانات السابقة وأسباب ومبررات الانحرافات: -

1- تم تخصيص كامل المبلغ (59.603.369) ريال للاستخدام لغاية 2020/02/29 م لتمويل إنشاء وتشغيل مجمع القصيم التعليمي بمدينة بريدة في منطقة القصيم. تم استخدام منه مبلغ (45.689.186) ريال سعودي كما في 2020/05/31 م ، ولم يتم استخدام باقي المخصص كما ورد في نشرة الإصدار حتى تاريخ 2020/05/31 م نظراً لظروف الطبيعة التشغيلية خلال بداية عمل المجمع في افتتاح الصفوف الدراسية تدريجياً و التي أدت إلى تجهيز وتأثيث وتشغيل المجمع على مراحل حسب الاحتياج الفعلي بدلاً من التأثيث والتجهيز الكامل للمجمع عند بداية التشغيل مما يحقق مصلحة الشركة في استغلال الموارد النقدية. وهذا الانحراف لا يتضح له وجود أثر مالي جوهري خلال الفترة المالية الحالية. وفي حال وجود أي تطورات جوهرية سيجري الإفصاح عنها لاحقاً.

وقد تم في تاريخ2019/08/07 م الإعلان عن افتتاح وتشغيل مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية الأولية بداية من العام 2019م -2020م وذلك بتقديم عام لتلك المراحل عن ما سبق ذكره بنشرة الإصدار.

2- تم تخصيص كامل المبلغ (51.991.683) ريال سعودي لغاية 2020/05/31 م لتمويل إنشاء وتشغيل مجمع تلال الدوحة التعليمي بمدينة الظهران في المنطقة الشرقية. تم استخدام منه مبلغ (12.796.156) ريال سعودي ولم يتم استخدام باقي المخصص كما ورد في نشرة الإصدار حتى تاريخ 2020/05/31 م ، وذلك بسبب تأخر إصدار التراخيص من الجهات المعنية مما أدى إلى تأخر البدء في عمليات الإنشاءات. وهذا الانحراف لا يتضح له وجود أثر مالي جوهري خلال الفترة المالية الحالية. وفي حال وجود أي تطورات جوهرية سيجري الإفصاح عنها لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قرر بتاريخ2020/01/07م ببدء التشغيل لمشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي مع بداية العام الدراسي 2021-2022م بدلاً من العام الدراسي 2020-2021م.

• معلومات إضافية أخرى:

1-خصص مبلغ (66.7 مليون ريال) لتمويل شراء كامل حصص الملاّك في شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة وشركة الخوارزمي التعليمية المحدودة، تم استخدام كامل المبلغ كما في 2020/05/31 م وإغلاق الصفقات حسب الإجراءات النظامية المتبعة.

2-خصص مبلغ (42.7 مليون ريال سعودي) لإكمال تمويل مشروع إنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل مجمع القيروان التعليمي في مدينة الرياض، تم استخدام منه مبلغ (37.7 مليون) ريال سعودي كما في 2020/05/31 م .