العدل الأوروبية ترفض كشف عناوين من يرفع محتوى على الانترنت بشكل غير قانوني

قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه لا يتعين على المنصات الإلكترونية مثل "يوتيوب"، إعطاء عناوين بروتوكول الإنترنت (أي بي) أو أرقام هواتف أو عناوين البريد الإلكترونية الخاصة بالمستخدمين الذين قاموا بتحميل محتوى بشكل غير قانوني.

وبحسب "الالمانية" كانت شركة "كونستانتين فيلم" للإنتاج والتوزيع تريد من "يوتيوب" وشركتها الأم "جوجل" الإفصاح عن المستخدمين الذين قام بتحميل بشكل غير قانوني فيلمي "باركر" و"سكاري موفي 5" كاملين على الإنترنت، اللذين تحمل الشركة الحقوق الحصرية لهما في ألمانيا.

وجاء في بيان إعلامي أنه جرت مشاهدة الفيلمين عشرات الآلاف من المرات منذ تحميلهما في 2013 و.2014

ورفضت "يوتيوب" و"جوجل" تقديم عناوين بروتوكول الإنترنت وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لشركة كونستانتين.

وانحازت محكمة العدل الأوروبية اليوم للمنصات الإلكترونية وقضت بأن قانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم الشركات المشغلة سوى بتسليم العناوين البريدية دون أي تفاصيل أخرى.

غير أن دول الاتحاد الأوروبي تستطيع بالفعل منح حاملي حقوق الملكية الفكرية الحق في الحصول على مزيد من المعلومات أكثر من هذا "شريطة.. التوصل لتوازن عادل بين الحقوق الأساسية المختلفة ذات الصلت، والامتثال للمبادئ الأخرى العامة لقانون الاتحاد الأوروبي".