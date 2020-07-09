السوق السعودي يختم جلسة نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم في المنطقة الخضراء، لينهي تداولات الأسبوع على مكاسب تجاوزت 1.4 في المائة وهو الأسبوع الثاني من المكاسب، فيما دعمت أسهم قطاع البنوك من أداء السوق اليوم وكذلك قطاع التطوير العقاري.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7416نقطة ليصعد المؤشر العام بنحو 22 نقطة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 5.9 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 314.3 مليون سهم.

وأعلن كل من المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب أمس، عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع.

و تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى و ذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، حيث بلغت قيمة بيع الشركتين نحو 2.75 مليار ريال.



وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، فقد ارتفعت أسهم بنك سامبا بنحو 1.7في المائة، تلته أسهم شركة جبل عمر المرتفع 2 في المائة، و نحو 2 في المائة من المكاسب لأسهم البنك العربي، في حين تراجعت أسهم مصرف الراجحي و اتحاد الاتصالات بنحو 0.2 في المائة و 1.2 في المائة على التوالي.

أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي في الصدارة أسهم شركة شمس و ولاء للتأمين بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة شاكر بمكاسب 6.2 في المائة، وذلك من بين أسهم 118 شركة أغلقت في المنقطة الخضراء.

في المقابل، تراجعت أسهم 68 شركة، تصدرها أسهم وحدات بنيان ريت 3.15 في المائة تلته أسهم شركة عناية للتأمين المتراجع 2.8 في المائة، و أسهم شركة اتحاد الخليج للتأمين 2.7 في المائة.