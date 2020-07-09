أمير المدينة المنورة يدشن المستشفى الميداني بسعة 100 سرير

دشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المستشفى الميداني بسعة 100 سرير على مساحة 15.000 متر مربع ضمن خدمات مستشفى الملك فهد بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وذلك ضمن جهود المملكة المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا وبالشراكة مع قطاع وزارة الطاقة الخاص ممثلاً في شركة أكواباور بحسب واس .

وأطلّع أمير منطقة المدينة المنورة خلال التدشين على مرافق المستشفى الميداني الذي جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يتضمن 20 وحدة للعناية المركزة و40 جهازا للتنفس الصناعي و100 جهاز للأكسجين ، بالإضافة إلى جناح التنويم العام بسعة 80 سريرا وقسم المختبر ومعمل الأبحاث والخدمات الصيدلانية إضافة إلى أقسام الخدمات التشخيصية المساعدة التي توفير بيئة علاجية آمنة وفق أعلى مواصفات الأمن والسلامة في رعاية المرضى .

وقال الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز :" نحن بفضل الله في بلادٍ يشرف قائدها أن يُلقب بخادم الحرمين الشريفين ، وأنا وجميع زملائي في القطاع الحكومي نتشرف بأن يكون لنا إسهام في خدمة ثاني الحرمين الشريفين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقولها أن بعد الاسهام المتواضع في خدمة المسجد النبوي لا أجد سعادة أو متعة أكثر من خدمة القطاع الصحي في المدينة المنورة " ، معربا سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة على قيادة هذا العمل وإسهام شركة أكوا باور الرائدة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة في إنشاء المستشفى ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمنظومة الطاقة الوطنية .

وشكر أمير منطقة المدينة المنورة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومنسوبي الصحة على جهودهم الحثيثة في مواجهة الجائحة ، مشيرا سموه إلى اعتماد المقترح الذي قدمه معالي وزير الصحة بتسمية المستشفى الميداني باسم مركز نجود الطبي تقديراً وعرفاناً بهذه الكفاءة الوطنية التي توافها الله بعد أن أصيبت بفيروس كورونا وهي تمارس مهام عملها في رعاية المرضى المصابين من جراء هذه الجائحة .

من جانبه قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة :" نسعد بإضافة 100 سرير لمستشفى الملك فهد وهذه إضافة متميزة من خلال التبرع من شركة أكوا باور بقيادة منظومة الطاقة وعلى رأسها وزير الطاقة التي كان لها الأثر في دعم جهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة ، مقدما شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على اعتماد تسمية هذه المنشأة باسم مركز نجود الطبي تقديراً وعرفاناً للممارسين الصحيين وتخليداً لتضحيات الممرضة نجود الخبيري التي كانت أول ممرضة تتوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، وأضاف هذا الأمر الذي يؤكد الدور المحوري للتمريض وهذا التكريم هو تقديراً لدورهم البارز في تقديم أفضل الخدمات الصحية في بلادنا العزيزة .

