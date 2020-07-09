مع تجاوز الإصابات 500 ألف.. مراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا تطالب بزيادة فحوص كورونا

قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا اليوم إنه ينبغي للدول الأفريقية زيادة فحوص فيروس كورونا المستجد وإلزام الناس باستخدام الكمامات مع تجاوز حالات العدوى في القارة نصف مليون إصابة مؤكدة.

وبحسب (رويترز) قال جون نكينجاسونج رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن حالات الإصابة الجديدة زادت بنسبة 24 بالمئة في القارة في الأسبوع الماضي.

وسجلت أفريقيا 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة حتى اليوم الخميس وفقا لبيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف نكينجاسونج في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من أديس أبابا "الجائحة تكتسب قوة دفع كاملة".

وقال إنه يجب على الدول الأفريقية، التي لا توجد بيانات جديرة بالثقة لدى الكثير منها، أن تتبنى نهجا يتسم بالجرأة لتشجيع الناس على استخدام الكمامات وزيادة الفحوص وتعقب الحالات.

وأضاف "هذا سينقذ أرواحا وينقذ الاقتصاد".

وقال نكينجاسونج إن خمس دول أفريقية سجلت 71 بالمئة من حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا والجزائر.