"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لأسعار "برنت"

رفع اليوم بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت لعام 2020 إلى 40.51 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 36.88 دولار للبرميل، بحسب ما نشرت "رويترز"، بينما خفض البنك توقعاته لسعر الغاز في هنري هب إلى دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية.
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