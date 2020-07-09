إصابات "كورونا" في العالم تتجاوز 12 مليون

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 12 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس، بحسب ما نشرت "د ب ا".

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 12 مليونا و 41 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 6.6 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 550 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة والمكسيك وإسبانيا وإيران وإيطاليا وباكستان والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.