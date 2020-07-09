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أخبار الشركات- محلية

"العربي الوطني" يوقع عقد مع "ولاء للتأمين" بقيمة 663 ألف ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن البنك العربي الوطني عن ترتيب لإبرام عقد تامين لتغطية تأمينية لمسؤولية اعضاء مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين لمدة سنة ميلادية اعتبارا من 08 /07 /2020 م لصالح شركة ولاء للتأمين التعاوني ( طرف ذو علاقه)، وبلغت قيمة العقد 663,000 ريال.

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