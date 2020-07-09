عدد حالات الإصابة بكورونا في العالم يتجاوز 12 مليونا

أفاد إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوزت 12 مليونا اليوم الأربعاء فيما تزداد الأدلة على أن الفيروس، الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر، ينتشر في الجو.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويا.