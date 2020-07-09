عبء الديون الشخصية يضع الأمريكيين على حافة السكين

تقول لارا بريل، مستشارة الديون في ولاية واشنطن: "أحد أكثر الأشياء المخيفة بالنسبة للأشخاص، حتى الأشخاص الذين يديرون الأموال، الذين يسددون دفعات الديون، أن ميزانيتهم متوازنة على حافة السكين. إذا فقدوا أي مصدر للدخل، فإن الأمر برمته يتهاوى".

عملت بريل لمدة ثلاثة أعوام لدى "أمريكان فاينانشيال سوليوشنس" American Financial Solutions، وهي منظمة غير ربحية. مع تفشي فيروس كورونا الذي أحدث شللا في الاقتصاد الأمريكي وترك الملايين عاطلين عن العمل، اكتسب حديثها مع العملاء إلحاحا جديدا. كثير من الناس الذين تتحدث إليهم يعملون في اقتصاد الوظائف المرنة، مع قليل من الوصول إلى إعانات البطالة، أو يأتون من الصناعات الخدمية. ويواجه كثير منهم مخاوف بشأن الديون للمرة الأولى.

تقول بريل إنها قبل الفيروس كانت تحيل العملاء إلى خدمات الرعاية الاجتماعية - البطالة، والغذاء، وإعانات الإسكان - ربما في 40 في المائة من الحالات. الآن تفعل ذلك في أكثر من الثلثين.

هذا ما يحدث عندما يختفي ما لا يقل عن 20 مليون وظيفة بين عشية وضحاها في دولة بلغ إجمالي ديون الأسر فيها بالأصل 14.3 تريليون دولار، وفقا للاحتياطي الفيدرالي، قبل أن تضرب الأزمة.

وقد أدت إجازات السداد من البنوك والدعم الحكومي غير المسبوق إلى منع حدوث ارتفاع كبير في حالات التخلف عن السداد. وفي حين أن ما بين 5 و10 في المائة من المقترضين قبلوا التأجيل المؤقت للدفع، إلا أن كثيرا من المدينين ما زالوا يسددون المدفوعات. وأثار تقرير الوظائف القوي في أيار (مايو) الآمال في التعافي السريع. لكن الخبراء يقولون إن أزمة الديون ربما يكون قد تم تأجيلها بدلا من تجنبها.

هناك احتمال أن يعود الفيروس، وقد لا يعود كثير من الوظائف المفقودة عندما يتراجع الوباء. أرقام الوظائف الأفضل من المتوقع في أيار (مايو) قللت من احتمالات استمرار الدعم الحكومي. وبدأت برامج التأجيل المؤقت للدفع تنتهي صلاحيتها منذ الآن.

تقول بريل: "لقد مددنا الفترة لأطول مدة ممكنة".



الرهون تخفي أزمة الديون



تركت الأزمة المالية الأخيرة ندوبا دائمة في الاقتصاد الأمريكي، لكنها خفضت أيضا من ديون الرهن العقاري أثناء الدخول في الأزمة الحالية.

يقول مايكل سترين، وهو اقتصادي في معهد أمريكان إنتربرايز: "دخلت الأسر في هذه الأزمة مع ميزانيات عمومية قوية للغاية، وهذا أمر يفترض أن يمنحنا الثقة. هناك أرصدة ديون كبيرة، لكن صافي القيمة (بالنسبة) للدخل كان عند أعلى مستوياته منذ 70 عاما".

في 2008، كان الدين الاستهلاكي الأمريكي 115 في المائة من الدخل بعد الضرائب. الآن الرقم 85 في المائة. وانهارت أسعار الفائدة، ما جعل تحمل الدين أرخص. ينفق الأمريكيون الآن أقل من 10 في المائة من مداخيلهم لخدمة ديونهم، وهو أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

لكن ليس من السهل تحمل أي مبلغ من الدين من دون دخل. عمليا حدث تقليص للرفع المالي في المساكن. وفقا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الرهن العقاري السكني عند 9.7 تريليون دولار، أعلى قليلا مما كان عليه قبل عقد من الزمن، لكن حقوق ملكية الأمريكيين في منازلهم، عند نحو 20 تريليون دولار، نمت بشكل مطرد.

يقول وارن كورنفيلد، وهو محلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "إذا استبعدنا القروض العقارية، فإن الأرقام لا تبدو جيدة للغاية". بالكاد انخفض الدين غير السكني بعد الأزمة الأخيرة وارتفع أكثر من الثلث منذ ذلك الحين، ليصل إلى 4.2 تريليون دولار. أكثر من ربع هذا المبلغ يتحمله أصحاب القروض العقارية ضعاف الملاءة – وهذا غير مستغرب، لأن معدل المدخرات الصافية بين جميع الأسر باستثناء الأسر ذات الدخل الأعلى يتراجع منذ 40 عاما. وباستثناء معدلات الرهن العقاري، التي انخفضت بشدة، فإن تكلفة الدين هي أعلى أيضا. أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، مثلا، هي عند أعلى مستوى لها منذ 20 عاما.

ومن المنتظر أن يزداد طول صفوف أصحاب القروض العقارية لضعاف الملاءة. أكثر من نصف خسائر الوظائف في الأزمة الحالية هي في مجال الضيافة أو البناء أو التصنيع، وهي صناعات تعتمد بشكل كبير على العمال الذين يعملون بالساعة، والذين يغلب عليهم ألا يكونوا أصحاب منازل ويعتمدون على قروض السيارات وديون بطاقات الائتمان.

يقول كورنفيلد: "إذا كان لديك منزل، فأنت في وضع جيد (...) لكنك تقلق بالتأكيد بشأن قروض السيارات وقروض بطاقات الائتمان". تضاعفت القروض الطلابية في العقد الماضي وبلغت 1.5 تريليون دولار، وتم تصنيف أكثر من ثلثها على أنها قروض لضعاف الملاءة. قروض الطلاب هي أيضا الشكل الوحيد للديون الذي تحمله الأسر الفقيرة أكثر من الأسر الغنية - ولا يمكن التخلص منها في حالة الإفلاس.

تقول بريل إن قروض الطلاب "وحشية"، مضيفة: "سيحجزون على أي أموال لك لدى الغير إلى أن يضطروك للذهاب إلى الضمان الاجتماعي".



المستهلكون يتوخون الحذر



تقول سارة، مدرسة ومستشارة للصحة العقلية في كلية المجتمع في سياتل، طالبة عدم استخدام اسمها الحقيقي: "أظن أني على خطة ’ادفع حتى تبلغ 65 عاما‘". بعد حصولها على درجة الماجستير في الاستشارة في 2005، كان عليها 70 ألف دولار من الديون الدراسية. شقت طريقها من خلال سلسلة من الوظائف ذات الأجور الأفضل، وكانت في سبيلها إلى إنشاء عيادة خاصة عندما ضربت أزمة 2008.

جفت الوظائف، ووضعت طموحاتها جانبا لكي تتمكن من رعاية والدتها، المصابة بمرض الزهايمر. تقول: "بينما كنت أحاول الوقوف على قدمي، لم أستطع دفع قروضي ومعي طفل بمفردي وانخفض راتبي. لم أتمكن قط من تدبير الأمور".

كانت هذه المرأة التي في الرابعة والأربعين من العمر تعود إلى بناء عيادتها الخاصة عندما تغلغل الوباء. تم قطع ساعات عملها وهي الآن تعتني بابنها في المنزل. لا بد من تأجيل العيادة، مرة أخرى.

"لدي بضعة آلاف الدولارات من (المدخرات) التقاعدية لكني أختار دائما بين، ’هل سأحصل على أي مدخرات أم سأسدد هذه المدفوعات الضخمة؟‘ أحاول ألا أنفق أي أموال على نفسي".

سارة ليست وحدها. أخاف فيروس كورونا الأمريكيين ودفعهم إلى عدم التبذير. حتى الأسبوع الأول من حزيران (يونيو)، انخفضت قروض بطاقات الائتمان في الميزانيات العمومية للبنوك 11 في المائة - 95 مليار دولار - عما كانت عليه في آذار (مارس). المستهلكون يتوخون الحذر ويأخذون عددا أقل من القروض الجديدة.

ينطبق هذا النمط على الطرف الأدنى من نطاق الائتمان. يقول دون جيهاردت، الرئيس التنفيذي لشركة Curo، مؤسسة الإقراض الاستهلاكي لضعاف الملاءة، إن معدلات السداد ارتفعت.

يضيف: "المستهلك ضعيف الملاءة لدينا يتصرف كمستهلك مليء. وربما يعرفون تفاصيل أموالهم بشكل أفضل حتى من المستهلك المليء. إنهم لا يعاودون الاقتراض"، مشيرا إلى أن أحجام الإقراض في Curo انخفضت أكثر من النصف في نيسان (أبريل) وأيار (مايو). يقول جيهاردت إن أحد الاختلافات الرئيسة أنه في هذه المرة "هناك كثير من الأموال الحكومية للشركات والمستهلكين (...) الناس يأخذون تلك الأموال ويسددون الديون".

مثل هذا الالتزام بالواجب حيال ديونهم خبر سار للبنوك. لكنه يشير إلى أن الصدمة الاقتصادية الثانية خلال هذا القرن قد تترك ندبة دائمة في الطلب.

يقول مات كوموس، وهو باحث في وكالة ترانسيونيون الائتمانية، التي تتعقب جميع ديون الأسر الأمريكية، إن الاتجاه منتشر على نطاق واسع: "نسمع من مقرضي ضعاف الملاءة أن لديهم أفضل معدلات السداد التي شهدوها على الإطلاق".



رهان على التأجيل



ما إذا كان كوفيد - 19 يؤدي إلى موجة من التخلف عن السداد والإفلاس فهذا سيعتمد على ما إذا كان دعم الدولة وتأجيل السداد سيدومان لفترة طويلة بما يكفي للأخذ بيد الأسر حتى الانتعاش.

أليسون، التي طلبت عدم استخدام اسمها الحقيقي، أمضت حياتها المهنية في العمل الاجتماعي والمدارس وبرامج علاج الإدمان والمنظمات غير الربحية. فقدت وظيفتها قبل أن يضرب كوفيد - 19 بقليل، وكان بحثها عن وظيفة أخرى بطيئا. فهي بحاجة إلى مواصلة العمل من شقتها في بيتسبرج. الربو الشديد يجعل الفيروس خطرا عليها، ولديها طفلان تتولى تربيتهما وحدها.

تقول إن ديونها "ليست مجنونة"، لكن الأرقام مؤلمة. فهي مدينة بما يقارب سبعة آلاف دولار على بطاقة الائتمان، وثمانية آلاف دولار أخرى على سيارتها، وقرض شخصي 1500 دولار من اتحاد الائتمان الخاص بها. هذه على رأس 65 ألف دولار قرض طلاب. سيكون إجمالي الدفعات الشهرية التي تبلغ نحو 600 دولار - تقريبا مثل إيجارها - أعلى بكثير لو لم يؤهلها الدخل المتواضع للحصول على مدفوعات دين الطلاب المنخفضة.

بعد أن فقدت وظيفتها، تقدمت بطلب للحصول على إعانة البطالة وتفاوضت مع مقرضيها، الذين عرضوا جميعا الآن التأجيل المؤقت للسداد. بعد أن قدمت أليسون بيانها الضريبي في وقت مبكر، كانت لديها مبالغ نقدية مستردة جاهزة، ومنذ ذلك الحين سحبت حساب التقاعد الخاص بها وتوقفت عن استخدام بطاقتها الائتمانية.

لكنها تشعر بالقلق بشأن ما سيحدث عندما تنتهي هذه المزايا. على الرغم من التأجيل المؤقت، فهي تسدد الدفعات عندما تستطيع: "لم أكن أرغب في أن أجد نفسي أمام موجة مدية من (مطالب الدفع) تضربني فجأة".

ملايين الأمريكيين مثل أليسون على قيد الحياة بسبب التأجيل المؤقت للسداد. ووفقا لشركة ترانسيونيون، فإن 5 في المائة من أصحاب الرهن العقاري الأمريكي - 15 مليون أسرة - قبلوا التأجيل المؤقت للسداد. كما وافق ما بين 3 في المائة و4 في المائة من المقترضين من غير الرهن العقاري على تفويت بعض الدفعات.

والسؤال هو ما إذا كان التأجيل المؤقت للسداد - إلى جانب الأموال التي تضخها الحكومة في الاقتصاد - يمكن أن يوفر جسرا ملائما للتعافي. إجماع وول ستريت متفائل. يتوقع بنك جولدمان ساكس، مثلا، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي أكثر من الثلث في هذا الربع مقارنة بما كان عليه قبل عام، ثم يعود صاخبا مع انخفاض البطالة - حاليا 13.3 في المائة - إلى رقم فردي بحلول أوائل العام المقبل.

كلوديا سام، الخبيرة الاقتصادية في مركز واشنطن للنمو المنصف، ليست مقتنعة تماما. فهي تقول إن الميزانيات العمومية القوية للمستهلكين قبل الأزمة لن تكون ذات فائدة تذكر، وأنه حتى بعد تقرير الوظائف القوي في أيار (مايو)، فإن أي شخص يتوقع أن يكون الانتعاش مفاجئا مثل الانخفاض سيصاب بخيبة أمل. "لكل ركود سبب مختلف، لكن عندما تبدأ حالات الركود، فإنها جميعا تبدو متشابهة".

بالتالي، الخطر الأكبر هو أن ينتهي الدعم الحكومي قبل الأوان. "إذا لم يتحرك الكونجرس، فإننا نواجه فترة طويلة من البطالة المرتفعة". تضيف: "لم نشهد فترة طويلة من البطالة يزيد فيها عدد العاطلين على 10 في المائة منذ الكساد العظيم، وستكون مدمرة للغاية."

يمكن أن تؤدي هذه المستويات العالية من البطالة إلى موجة من التخلف عن السداد. في بطاقات الائتمان، القاعدة العامة هي أن نسبة الديون السيئة تتطابق تقريبا مع معدل البطالة. سيكون هناك أيضا ضرر طويل المدى على الاقتصاد. بعد فترات الركود العميقة، يتم تجميد بعض العاملين بشكل دائم خارج القوى العاملة.

يقول ريتشارد لايارد، الاقتصادي البريطاني المختص في شؤون العمل: "الخطر هو أن كثيرا من الشركات سيتم تدميرها أو ستبرز على أنها غير قابلة للحياة في الأشهر المقبلة. لن يكون من السهل نقل هؤلاء الأشخاص إلى شيء جديد". سيصبح من المستحيل بالنسبة لكثير من هؤلاء العاملين خدمة الديون التي تراكمت عليهم في الأعوام التي انقضت منذ الأزمة الأخيرة.



إعسار أقل ديون أكثر



أمير صوفي، وهو اقتصادي في جامعة شيكاغو، يقول بسبب انخفاض أسعار الفائدة والتأجيل المؤقت للسداد، فإن احتمال حدوث أزمة إعسار أقل بكثير هذه المرة. لكنه يرى مخاطرة أخرى في جميع الديون الجديدة – ديون الأسر والحكومة والشركات - التي سيتم إنشاؤها لدعم الطلب.

يقول: "الخطر على المدى الطويل أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب برامج التأجيل المؤقت للسداد ستشجع مزيدا ومزيدا من الديون. إنها ليست هدية فقط لأن أسعار الفائدة منخفضة ولا توجد حالات إعسار".

ارتفاع ديون الأسر هو نقل بطيء للثروة من المدينين الذين يغلب عليهم الحصول على دخل أقل ونزعة عالية للإنفاق، إلى المقرضين في الولايات المتحدة والخارج الذين يغلب عليهم أن يكونوا أكثر ثراء ويهتمون بالادخار. والنتيجة اقتصاد أمريكي عالق في حلقة من ارتفاع الديون، وانخفاض أسعار الفائدة والطلب.

ويضيف صوفي: "الاتجاه طويل الأمد غير مستدام لأنه سيقودنا إلى أن نصبح مثل اليابان، مع طلب دون المستوى بشكل دائم".

النتائج الكارثية على المدى القريب التي تتصورها سام واللورد لايارد، وشعور الاستنزاف طويل المدى الذي يقلق صوفي، بينهما عامل مشترك واحد: الألم الذي تسببه الديون سيكون أكثر من يشعر به هم أكثر الأمريكيين ضعفا. النظام المائل أصلا لصالح الأغنياء من المتوقع أن يصبح أكثر ميلا.

تقول بريل، مستشارة الديون، إن أصعب جزء بالنسبة للأشخاص الذين تتحدث معهم - وبالنسبة لها - هو عدم اليقين في الوضع، وعدم معرفة متى يمكن أن تتحسن الأمور أو تسوء.

تقول: "لا نريد أن نوصي الأشخاص بتقديم طلب الإفلاس بكل ما ينطوي عليه ذلك، ولا نريدهم أن يتأخروا عن دفع 20 ألف دولار ويواجهوا عمليات تحصيل محتملة. أنت لا تعرف ما إذا كانوا سيتمكنون من تسديد الدفعة التالية. هذا ليس من الصعب علينا عادة (حسابه). لكن تخيل ما الحال بالنسبة لشخص يعيشه".