جدل علمي حول قدرة فيتامين د على التصدي لكورونا

هناك تزايد في دعوة الناس لتناول مكملات فيتامين د لتقليل خطر الإصابة بكوفيد - 19، إذ تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يكون مفيدا خصوصا للأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

ثلاث منظمات مؤثرة، بما في ذلك اللجنة الاستشارية العلمية الحكومية للتغذية التابعة للحكومة البريطانية، حثت الأسبوع الماضي الناس في المملكة المتحدة على التأكد من أنهم يستهلكون ما يكفي من فيتامين د.

لكن حتى المدافعين عن "فيتامين أشعة الشمس" - الذي سمي بهذا الاسم، لأن الجسم يصنعه في الجلد من خلال التعرض لأشعة الشمس - يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لإثبات أنه يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا ومن شدة أعراضه.

فيتامين د، هرمون استيرويدي، ضروري للحفاظ على صحة الجهاز المناعي. في دول خطوط العرض الوسطى، مثل المملكة المتحدة، يمكن للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أن يحصلوا على كمية كافية منه في الصيف من خلال تعريض الذراعين أو الساقين لضوء الشمس بضع دقائق في اليوم.

العملية تستغرق وقتا أطول لدى الأشخاص ذوي البشرة المتصبغة بشدة التي تمنع امتصاص مزيد من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس. في الشتاء، يجب أن يكون مصدر كل فيتامين د من الأطعمة، مثل الأسماك الزيتية أو صفار البيض أو الفطر أو العقاقير.

جاءت تقارير أخرى تروج لفيتامين د من المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية، ومن الجمعية الملكية، الهيئة العلمية العليا في بريطانيا. حثت الأخيرة الحكومة على تعزيز نصائحها الصحية العامة للجمهور لتناول مكملات فيتامين د اليومية، بينما يتم إجراء مزيد من الأبحاث.

قال تشارلز بانجام، أستاذ علم المناعة في "إمبريال كوليدج لندن" ومؤلف مشارك في بحث الجمعية الملكية: "بدأت من موقف متشكك تماما، فيما إذا كان فيتامين د سيلعب دورا مهما في كوفيد - 19، لكنني مقتنع الآن أن هناك أدلة قوية على أن الأشخاص الذين يعانون نقصا في فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة".

أضاف: "من الممكن أن تكون المعدلات المرتفعة لنقص فيتامين د أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص ذوي البشرة الداكنة يتأثرون بالمرض بشكل أكثر خطورة، لكن هناك كثير من العوامل الأخرى أيضا، لذا نحتاج إلى جمع هذه البيانات".

في المملكة المتحدة، يشكل الأشخاص من مجموعات السود والأقليات العرقية نحو 13 في المائة من السكان، لكنهم يمثلون ثلث مرضى كوفيد - 19 الذين أدخلوا في وحدات الرعاية الحرجة. ويمثل الأمريكيون السود نحو 14 في المائة من سكان الولايات المتحدة، و30 في المائة من حالات دخول المستشفى بكوفيد - 19.

لطالما عد فيتامين د ضروريا لصحة العظام والعضلات، لكن الفوائد الأخرى مثل درء العدوى والسرطان تبقى مثار جدل.

اللجنة الاستشارية الحكومية للتغذية والمعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية، استعرضا أدلة من الدراسات السريرية لمعرفة ما إذا كان تناول مكملات فيتامين د يقلل من خطر التهابات الجهاز التنفسي الحادة عموما، أو كوفيد - 19 خصوصا.

كلاهما خلص إلى أن نتائج البحث حتى الآن لم تكن كافية لإعطاء إجابة واضحة. لكن أليسون تيدستون، كبيرة خبراء التغذية في وكالة الصحة العامة في إنجلترا، التي طلبت إجراء الاستعراضين، قالت: "مع قضاء كثير من الأشخاص وقتا أطول في الداخل، خاصة المجموعات الأكثر ضعفا وأولئك الذين يغطون أنفسهم، هناك خطر من أن بعض الناس قد لا يحصلون على كمية فيتامين د التي يحتاجون إليها من أشعة الشمس. من المهم أن يفكروا في تناول عشرة ميكروجرامات من مكملات فيتامين د يوميا".

نفيد ستار، أستاذ الطب في جامعة جلاسكو، لا يزال متشككا بعد أن قاد دراسة شملت 340 ألف مشارك من البنك البيولوجي البريطاني Biobank ، من بينهم 650 تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بكوفيد - 19، توفي 200 منهم بسبب المرض. بعد ضبط المتغيرات الأخرى، لم يجد الباحثون أي ارتباط بين كوفيد - 19 ومستويات فيتامين د في الدم.

قال البروفيسور ستار: "كثيرون يريدون أن يصدقوا أن فيتامين د يعمل على ذلك، لكن يجب علينا جميعا أن نكون موضوعيين تماما، وأن ننظر إلى أفضل الأدلة. يمكنك أن تجادل بالمعقولية البيولوجية لمصلحة أي شيء، لكن فقط التجارب السريرية العشوائية المسيطر عليها بشكل جيد لفيتامين د ستخبرنا بالجواب".

أدريان مارتينيو، أستاذ أمراض الجهاز التنفسي والمناعة في جامعة كوين ماري في لندن، يهدف إلى تقديم مزيد من الأدلة. جمع فريقه بيانات من 25 دراسة سريرية في 2017، ووجد تأثيرا وقائيا متواضعا لفيتامين د ضد التهابات الجهاز التنفسي، وكان التأثير أقوى في الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين في دمائهم.

البروفيسور مارتينيو يعمل على توسيع هذا التحليل لاستيعاب بيانات من 14 تجربة أخرى، وهو يسعى إلى تقديم أدلة جديدة من خلال Covidence UK، وهي دراسة وطنية تبحث عن عوامل الخطر في كوفيد - 19، مع التركيز خصوصا على فيتامين د.

سو لانهام نيو، رئيسة علوم التغذية في جامعة سوري، قادت دراسة استبعدت فاعلية الجرعات العالية جدا من فيتامين د - فوق 100 ميكروجرام أو عشرة أضعاف الكمية اليومية الموصى بها في المملكة المتحدة - في الوقاية من عدوى فيروس كورونا أو علاج المرض.

قالت البروفيسورة لانهام نيو: "على الرغم من أن هذه الجرعات المفرطة لا تقلل من خطر الإصابة بكوفيد ـ 19، من المهم جدا أن يكون لدى الأشخاص ما يكفي من فيتامين د. وكثير من الناس من أصل إفريقي - كاريبي وخلفيات آسيوية، لديهم كمية قليلة جدا. وسط كل التضليل والارتباك حول فيتامين د، أهم رسالة هي أنه يجب على الناس تجنب النقص".