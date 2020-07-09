معدلات الادخار المرتفعة معضلة تواجه البنوك المركزية

كانت الأسر في جميع أنحاء العالم تدخر منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا الاقتصاد العالمي، إلا أن مدخراتها هذه تشكل معضلة لصناع السياسات، في الوقت الذي يحاولون فيه قياس مقدار الحوافز اللازمة لتغذية العودة إلى النمو.

ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأموال تمثل طلب المستهلك المكبوت، المعروف بالادخار غير الطوعي، الذي يتوق إلى إنفاقه مع رفع عمليات الإغلاق، أم أنه شبكة أمان تضعها الأسر لتأمن نفسها من الأوقات غير المستقرة المقبلة، ويشار إليها باسم الادخار الوقائي.

إذا سارع المستهلكون في العودة إلى المتاجر، فإن الحوافز الحكومية الإضافية تهدد بتوليد كثير من الإنفاق والتضخم، لكن إذا استمروا في تخزين دخولهم، فإن الحوافز الضعيفة تهدد بحدوث حلقة مفرغة من الإنفاق الضعيف، وتباطؤ الانتعاش، وارتفاع معدلات البطالة.

كلا الاتجاهين لا يتعارضان - النتيجة المرجحة هي جزء من كليهما - لكن المعضلة بشأن أيهما سيكون أقوى، تضع بعض المسؤولين في البنوك المركزية على جانبي الانقسام الفكري.

أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أخيرا، إلى زيادة في الودائع المصرفية للأسر باعتبارها سببا يدعو إلى توخي الحذر بشأن سرعة الانتعاش الاقتصادي، الذي توقعت أن يكون "متسلسلا ومقيدا". لكن أندي هالدين، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، قال الأسبوع الماضي، إن الادخار غير الطوعي الناجم عن عمليات الإغلاق كان بحجم يكفي "ربما لتقزيم أي زيادة طوعية في المدخرات لأغراض وقائية".

ارتفاع مستوى الادخار يعود جزئيا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لحماية القوى العاملة من الانكماش الاقتصادي الحاد. على الرغم من أن أعدادا كبيرة من الأسر في الاقتصادات المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عانت انخفاض دخولها خلال الجائحة، إلا أنها وجدت حماية جزئية، إما من خلال أنظمة الرعاية الاجتماعية، كما هو الحال في الولايات المتحدة، وإما بالعمل لوقت قصير، كما هو الأغلب في أوروبا.

مع إغلاق المحال التجارية وتوقف السفر والسياحة، لم يعد هناك كثير من فرص الإنفاق بالنسبة إلى الأسر. نتيجة ذلك، ارتفع معدل الادخار في منطقة اليورو – الذي يعرف بأنه إجمالي الادخار مقسوما على إجمالي الدخل المتاح - إلى 16.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، صعودا من 12.7 في المائة في الربع السابق وهو، استنادا إلى "يوروستات"، أعلى معدل منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1999.

في الفترة نفسها، ارتفع معدل ادخار الأسر في المملكة المتحدة إلى 8.6 في المائة، مقارنة بنحو 5.4 في المائة في الربع نفسه من عام 2019. أمريكيا، ارتفع معدل الادخار الشخصي من 7.9 في المائة في بداية العام إلى أكثر من 32 في المائة في نيسان (أبريل)، قبل أن ينخفض إلى إلى 23.2 في المائة في أيار (مايو)، وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي.

إلى جانب الارتفاع الحاد في معدلات الادخار، نمت الودائع المصرفية بوتيرة قياسية.

تشير الزيادة الحادة في الودائع المصرفية للأسر في منطقة اليورو إلى استمرار زيادة الادخار في معظم فترات الربع الثاني. في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى أيار (مايو) زادت الأسر في منطقة اليورو ودائعها المصرفية بمقدار 71 مليار يورو شهريا في المتوسط - أكثر من ضعف الفترة نفسها من العام الماضي.

قال تيم كونجدون، اقتصادي يتتبع أرقام المعروض النقدي، إن نمو الودائع في الولايات المتحدة وحول العالم "لم يسبق له مثيل في تاريخ عصر السلم الحديث". وحذر من أن مثل هذه التحركات ستؤدي في مرحلة ما إلى "ارتفاع كبير في التضخم".

قدمت أحدث البيانات بعض الأدلة المؤيدة للذين يعتقدون أن المستهلك سيعود صاخبا مرة أخرى مع إعادة فتح الاقتصادات - هناك بالفعل علامات على انتعاش الإنفاق في قطاع التجزئة في كثير من الدول المتقدمة.

ارتفع إنفاق المستهلك الفرنسي على السلع 36.6 في المائة في أيار (مايو)، في حين ارتفع الإنفاق في قطاع التجزئة الألماني بنسبة قياسية بلغت 13.6 في المائة، وهو معدل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

قالت كاتارينا أوترمول، الخبيرة الاقتصادية في شركة أليانز، إن مبيعات التجزئة من المرجح أن تستمر في الارتفاع في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) بسبب الشعور بفوائد رفع عمليات الإغلاق، وبسبب التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا، الذي شجع كثيرا من المستهلكين على الإنفاق.

في كوريا الجنوبية، قال ميجيل شانكو، كبير الاقتصاديين المختصين بالشؤون الآسيوية لدى "بانثيون ماكرو إيكونوميكس": "كانت الأرباح في المبيعات منذ نيسان (أبريل) قوية بما يكفي لإعادة المستوى العام إلى مستوى أعلى من اتجاهه طويل المدى".

لكن لا يمكن أن يتوقع كل بلد أن يتمتع بانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي. فعلى الرغم من أنه تم تجنب البطالة على نطاق واسع حتى الآن - بمساعدة برامج الإجازات الإلزامية، مثل تلك التي تغطي أكثر من 40 مليون شخص في منطقة اليورو - من المتوقع فقدان عدد كبير من الوظائف في اقتصادات مثل الولايات المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا. ووفقا لبعض الاقتصاديين، من المرجح أن تتمسك الأسر في تلك البلدان بمدخراتها.

قالت أوترمول: "لأن الآفاق الاقتصادية أكثر قتامة في بعض البلدان، مثل إسبانيا وإيطاليا، ستكون هناك مستويات أعلى من المدخرات الاحتياطية في هذه البلدان". وتوقعت شركة أليانز ارتفاع حالات الإفلاس 12 في المائة في ألمانيا بحلول نهاية العام المقبل، بينما تزيد في إسبانيا 41 في المائة، وفي إيطاليا 27 في المائة.

وبحسب مايرى آدم سلاتر، كبير الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، من السابق لأوانه في الاقتصادات المتقدمة أن نحتفل بانتعاش الإنفاق على شكل الحرف V لمجرد وجود بعض مؤشرات الحياة الأولية القوية بين المستهلكين.

قال: "البطالة والادخار الوقائي من قبل الشركات والأسر سيحدان من الإنفاق"، ما يزيد من مخاطر إفلاس الشركات. وفي نهاية المطاف، يبقى الانكماش أكثر خطورة من التضخم.

كما تعد فاعلية النظام الصحي لكل بلد في التعامل مع انتشار الفيروس، عاملا آخر يؤثر في مسار البلد الاقتصادي. يشير تحرك بعض الولايات الأمريكية للعودة إلى عمليات الإغلاق إلى أن تهديد الفيروس لأنماط الإنفاق من المرجح أن يستمر بعض الوقت.

يقول اقتصاديون، إن البلدان التي تمكنت من إدارة الأزمة الصحية جيدا، ستستعيد انتعاشا أكبر في ثقة المستهلك، وتعيد فتح اقتصادها أسرع - وهذا ما يمنحها أفضل فرصة للتمتع بانتعاش على شكل الحرف V.